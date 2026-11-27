▲ 호르무즈 해협에서 LNG선이 공격받아 연기가 피어오르고 있다. (자료사진)

지난달 호르무즈 해협과 인근 페르시아만, 오만만에서 접수된 상선 공격 신고 건수가 30건을 넘어 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 월간 기준 가장 많은 것으로 나타났습니다.현지시간 어제, 영국 해사무역기구(UKMTO) 주간 보고서와 미국 CNN 방송 등에 따르면, UKMTO는 지난달 해당 해역에서 30건이 넘는 공격 신고를 접수했습니다.개전 초인 3월을 제외하고는 그동안 이 지역에서 신고 건수는 매월 10여 건 안팎이었으면, 30건을 넘은 것은 이번이 처음입니다.이달에도 22일까지 해당 지역에서 접수된 상선 공격 건수가 22건으로 지난달과 비슷한 빈도를 보이고 있다고 CNN은 전했습니다.UKMTO는 일부 선박이 신고를 꺼리는 경향도 있어 실제 피격 건수가 이보다 많을 수 있다고 지적했습니다.UKMTO는 이날도 아랍에미리트(UAE) 두바이 서쪽 50해리 해상에서 미확인 발사체가 유조선에 가까이 접근해 폭발했다는 선장의 보고를 전했습니다.전날에도 오만 카사브 동쪽 18해리 지점에서 해협을 빠져나가던 한 유조선이 미확인 발사체의 공격을 받았다는 지방 정부의 보고가 있었다고 밝혔습니다.두 사건 모두 선원들은 안전하며 해양 환경에 미치는 영향도 없는 것으로 확인됐다고 UKMTO는 덧붙였습니다.UKMTO는 이들 유조선을 누가 공격했는지, 공격받은 선박의 선적이 어디인지 등은 언급하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)