▲ 쿠웨이트 국기

쿠웨이트 국방부는 현지시간 어제(26일), 이란 드론이 자국 필수시설을 공격해 인명과 재산 피해가 발생했다고 밝혔습니다.쿠웨이트 국방부는 드론 요격 과정에서 떨어진 파편으로 최소 4명이 다쳤다고 했습니다.이 가운데 2명은 이후 병원에서 사망한 것으로 알려졌습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 쿠웨이트 정부가 밝힌 부상자는 쿠웨이트인 1명, 이탈리아인 2명, 파키스탄인 1명으로 모두 병원으로 옮겨졌습니다.이탈리아 안사 통신은 이 가운데 이탈리아인 2명이 사망했다고 소식통을 인용해 보도했습니다.이들은 독일 방산기업 라인메탈에서 일하는 기술자로 알려졌다고 안사통신은 덧붙였습니다.쿠웨이트 국방부는 영공을 침범해 온 이란 드론이 여러 대라고 밝혔습니다.공격받은 필수 시설이 어디인지는 언급하지 않았습니다.이란은 지난 18일 쿠웨이트 알리 알살렘 미국 공군기지를 드론으로 공격하는 등 최근 쿠웨이트와 바레인 등 미군이 주둔한 걸프 국가들을 상대로 공격을 재개했습니다.(사진=게티이미지코리아)