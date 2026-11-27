▲ 쿠웨이트 국기
쿠웨이트 국방부는 현지시간 어제(26일), 이란 드론이 자국 필수시설을 공격해 인명과 재산 피해가 발생했다고 밝혔습니다.
쿠웨이트 국방부는 드론 요격 과정에서 떨어진 파편으로 최소 4명이 다쳤다고 했습니다.
이 가운데 2명은 이후 병원에서 사망한 것으로 알려졌습니다.
중국 관영 신화통신에 따르면 쿠웨이트 정부가 밝힌 부상자는 쿠웨이트인 1명, 이탈리아인 2명, 파키스탄인 1명으로 모두 병원으로 옮겨졌습니다.
이탈리아 안사 통신은 이 가운데 이탈리아인 2명이 사망했다고 소식통을 인용해 보도했습니다.
이들은 독일 방산기업 라인메탈에서 일하는 기술자로 알려졌다고 안사통신은 덧붙였습니다.
쿠웨이트 국방부는 영공을 침범해 온 이란 드론이 여러 대라고 밝혔습니다.
공격받은 필수 시설이 어디인지는 언급하지 않았습니다.
이란은 지난 18일 쿠웨이트 알리 알살렘 미국 공군기지를 드론으로 공격하는 등 최근 쿠웨이트와 바레인 등 미군이 주둔한 걸프 국가들을 상대로 공격을 재개했습니다.
(사진=게티이미지코리아)
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