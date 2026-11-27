▲ 스위스 취리히 FIFA 본부

최근 각국 주요 기관에 사이버 공격이 잇따르는 가운데 국제축구연맹(FIFA) 본부도 해킹당했다고 스위스 공영방송 SRF가 보도했습니다.FIFA 대변인은 "제한된 범위의 개인·사업 정보에 무단으로 접근한 사이버 공격 범죄의 피해를 입었음을 확인할 수 있다"며 해커를 추적하기 위해 관련 당국과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.FIFA는 언제 해킹당했는지, 어떤 데이터가 유출됐는지는 설명하지 않았습니다.스위스 취리히의 FIFA 본부에는 직원 약 700명이 근무하고 있습니다.해커그룹을 자처하는 핸섬보이해킹클럽(HBHC)은 최근 FIFA에서 신분·이민 관련 서류, 임원 관련 정보, 재무·지배구조 관련 기록, 월드컵 후원계약 관련 문건 등 12.2GB(기가바이트) 분량의 자료를 빼냈다고 주장했습니다.이들은 자료를 다크웹 사이버범죄 포럼에 올린 것으로 전해졌으나 FIFA에서 유출된 자료가 맞는지는 확인되지 않았습니다.한 소식통은 로이터통신에 이번 사건으로 유출된 자료가 FIFA 전체 데이터의 0.1％도 되지 않는다고 밝혔습니다.다른 소식통은 잔니 인판티노 FIFA 회장이 추진하다가 무산된 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE) 관련 자료도 유출되지 않았다고 전했습니다.FIFA는 영리 자회사를 세워 월드컵 등 FIFA가 주관하는 대회를 민영화하려 한 것으로 드러나 논란이 일었습니다.이 계획은 축구계의 거센 비판에 무산됐습니다.다만, 도널드 트럼프 미국 대통령과 유착으로 지탄받고 있던 인판티노 회장에 대한 반감이 폭발하면서 그의 연임이 불투명해졌습니다.인판티노 회장은 당초 내년 3월 회장 선거에 단독 출마해 4선에 성공할 것으로 예상됐습니다.그러나 월드컵 민영화 파문 이후 필리프 디알로 프랑스축구협회 회장과 다시마 고조 일본축구협회 명예회장이 인판티노 연임 저지를 내걸고 출마를 선언했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)