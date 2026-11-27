날씨가 다시 늦가을로 돌아왔습니다.



어제(26일) 서울의 아침 기온이 5.9도, 낮 기온 15도로 11월 초에 해당하는 기온을 보였는데요.



오늘은 어제보다 기온이 조금 더 오르겠고 주말이 되면 기온이 다시 대폭 떨어지겠습니다.



기온 변화에 건강관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 중부지방 중심으로 한때 약한 비가 조금 내리겠습니다.



양은 1mm 안팎으로 적어서 야외 활동에 큰 불편은 없겠고요.



밤이 되면 남부 지방으로 비구름이 이동하겠습니다.



오늘 중부 지방은 바람도 다소 강하게 불겠습니다.



특히 강원 산지를 중심으로는 강풍 특보도 내려질 것으로 보이고요.



건조주의보도 발령 중이어서 불씨 관리 잘하셔야겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 9도 등 어제보다 더 높겠고요.



낮 기온 서울이 16도, 울산은 21도까지 오르겠습니다.



이번 주 토요일에는 충청 이남 지방을 중심으로 비 소식이 있고요.



일부 고도가 높은 곳은 눈이 오는 곳도 있겠습니다.



(남유진 기상캐스터)