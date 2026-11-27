<앵커>



김아영 기자와 함께 북한 관련 이야기 더 나눠보겠습니다.



김아영 기자, 앞서 말한 행사에 김정은 국무위원장이 참석한 게 이번이 처음이라는 거죠?



<기자>



조선중앙TV가 공개한 영상 보면서 설명드리겠습니다.



노동당 중앙위 본부 청사에 러시아와 스웨덴 등 10개 나라 깃발이 설치됐고, 해외 대사들이 잇따라 들어오는 모습입니다.



22일 평양에서 열린 신임장 제정식이라는 행사인데요.



파견국의 국가원수가 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수가 접수하는 외교적인 절차입니다.



북한은 김정일 시기 이후 명목상의 국가 수반인 최고인민회의 상임위원장을 내세워서 제정식을 개최했었는데요.



지난 3월에 헌법을 고쳐서 국무위원장이 신임장을 접수할 권한을 갖도록 했습니다.



이에 따라 김 위원장이 행사에 참석한 것인데요, 집권 이후 처음 있는 일이고요.



러시아 타스 통신에 따르면 북한 최고지도자가 신임장을 직접 받은 것은 30여년 만의 일입니다.



<앵커>



그런데 이렇게 헌법까지 고쳐가면서 참석한 거 보면, 북한도 의도하는 바가 있는 거 아닐까요?



<기자>



갑자기 관례가 달라진 데에는 다 의도하는 바가 있겠죠.



일단 통일부는 북한이 국가수반으로서의 김정은 위원장의 위상을 대내외에 보여주려 한 측면이 있다고 평가했습니다.



김 위원장이 이미 중국, 러시아 등 여러 국가들과 정상회담을 한 경험이 있기 때문에 이런 자신감도 외교 행보에 나서는 데 바탕이 됐을 것으로 분석이 됩니다.



또 다른 이유로는요, 북한이 일반적인 혹은 정상적인 국가라는 이미지를 내세우는 차원도 있어 보입니다.



2017년까지만 보더라도 북한이 핵개발로 질주하면서 국제사회가 제재를 계속해서 단행했고, 외교적으로도 상당히 고립됐었는데요.



지금은 10년 전과는 다르다는 것을 시각적으로 보여주는 효과도 크다고 볼 수 있겠죠.



다만, 전체적인 대사관, 대표부 숫자를 보면 서울에는 120곳 가까이 있는 반면에, 평양에는 전체 다 해도 20곳 남짓에 불과합니다.



이 장면이 절반 가량을 모은 규모라는 거죠.



북한은 또 한편에서는 자신들의 아동 야영소 시설을 제재 명단에 올린 영국, 스위스 등 일부 국가들에 상당히 강경한 태도를 보이고 있는데요.



상대 국가의 입장에 따라서 갈라서 대응하겠다는 기조로 해석됩니다.



(영상편집 : 정성훈)