<앵커>



지난주 APEC 정상회의를 계기로 한 북미 정상회담은 결국 성사되지 않았습니다. 김정은 위원장이 이후 외교 행보에 나섰는데, 앞서 루비오 미 국무장관이 북한에 사용한 표현을 똑같이 써서 눈길을 끌었습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



현지시간 지난 15일, 미국 워싱턴DC에서 열린 한 법조인 행사.



마코 루비오 미 국무장관이 이란 핵문제를 설명하던 중 갑자기 북한 이야기를 꺼냅니다.



[마코 루비오/미 국무장관 (현지시간 15일) : 그는 그저 자신의 정권을 유지하며 살아남기를 원할 뿐입니다. 북한에서 벌어진 끔찍한 일들을 두둔하려는 것은 아닙니다. 하지만 그는 팽창주의자는 아닙니다.]



이란 지도부를 팽창주의자들로 규정하며 이들의 핵무기 보유를 막아야 한다고 강조하는 맥락이었는데, 이란 핵과 북한 핵을 대하는 트럼프 지도부의 온도차가 드러나는 대목입니다.



그런데 북미 대화가 불발된 이후인 지난 22일, 김정은 북한 국무위원장이 다른 나라 대사들로부터 신임장을 접수한 자리에서 이와 매우 비슷한 발언을 내놨습니다.



[조선중앙TV : 조선민주주의인민공화국은 패권도 팽창도 추구하지 않는다. 강권과 강압은 조선민주주의인민공화국의 대외정책과 인연이 없다.]



핵 문제를 직접 거론하지는 않았지만, 북한의 핵무력 및 군사력 강화가 자위적 목적에 있다는 주장을 펼치는 차원으로 풀이됩니다.



미국이 북한과 이란의 위협 성격을 구분해 평가한 것은 북한의 핵보유 논리에도 힘을 실어줄 수 있는 요소라는 점에서 김 위원장이 루비오 장관 발언에 우회적으로 호응한 것 아니냐는 해석도 가능합니다.



미국을 염두에 둔 듯 이런 메시지도 이어졌습니다.



[조선중앙TV : 동아시아 지역의 정치 군사적 환경은 힘과 능력을 절실히 요구하고 있다. 자주적 권리와 발전권을 제한하고 억제하려 드는 데 대해서는 찬성하지 않으며.]



대북 압박을 견제하면서 핵무력 강화의 필요성 역시 강조한 것으로 보이는데, 트럼프 대통령을 직접 겨냥한 발언은 등장하지 않았다는 점에서 향후 북미 대화 가능성까지 닫은 것은 아니라는 전망입니다.



(영상편집 : 정성훈)