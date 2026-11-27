<앵커>



여기에 세금까지 더해집니다. 올해 종부세 대상자가 19만 명이 늘었고 금액도 작년보다 30% 이상 증가했는데, 내년에는 더 늘어날 것으로 보입니다.



이어서 김기태 기자가 보도합니다.



<기자>



서울 서초구 반포자이 아파트입니다.



전용 84㎡ 공시가격은 1년 사이 6억 원가량 오르면서, 1세대 1주택 기준 보유세도 지난해 1천300만 원에서 올해 1천900만 원으로 43% 뛰었습니다.



[종부세 대상자 A : 팔지도 않은 집 한 채밖에 없는 집에서 살고 있다는 이유만으로 (세금을) 자꾸 내야 된다는 거 너무 부당한 거 같아요. 우리가 돈이 뭐 어디서 하늘에서 떨어지고 이러지 않거든요.]



인근 래미안원베일리 아파트는 84㎡의 보유세가 2천800만 원을 넘어섰습니다.



공시가격 기준을 넘긴 주택 보유자에게 부과되는 올해 종부세 고지 대상은 73만 명입니다.



지난해보다 19만 명 늘었습니다.



서울에서만 대상자가 13만 명 넘게 늘었고, 강남 3구와 마·용·성 일대 아파트는 보유세가 40% 안팎 늘어난 것으로 추산됩니다.



공시가격이 12억 원을 넘어서면서 올해 처음 종부세를 내게 된 아파트도 잇따라 등장했습니다.



[종부세 대상자 B : 원래 재건축 전에 샀던 거라 내가 올리라고 한 것도 아니고 자기가 저절로 올라간 건데… 20년 넘게 살고 있는데 그걸 가지고 계속 뭐 죄인같이….]



올해 과세 기준은 바뀌지 않았지만, 공동주택 공시가격이 전국 평균 9.1%, 서울은 18.6% 오르면서 과세 대상도 세금 액수도 크게 늘었습니다.



서울 외곽과 경기 일부 지역 등 집값이 시가 20억 원을 돌파한 지역은 내년에 새로 종부세를 내는 대상자가 더 늘어날 전망입니다.



또 정부가 종부세 기준이 되는 공정시장가액비율을 내년 더 올릴 계획이어서 시가 30억 원 이상 주택도 종부세가 더 늘어날 수 있습니다.



(영상편집 : 최혜영, VJ : 이지환)