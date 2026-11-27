<앵커>



한국은행이 또 기준금리를 올렸습니다. 올 하반기에만 벌써 3번째입니다. 내년에도 금리를 더 올릴 전망인데, 서민들은 고물가에 고금리까지 이중고에 빠지게 됐습니다.



보도에 민경호 기자입니다.



<기자>



한국은행이 올해 마지막 금융통화위원회에서 기준금리를 3.25%로 0.25%p 올렸습니다.



올 하반기에만 3번째 인상으로, 2년 만에 가장 높은 수준입니다.



한은이 금리를 또 올린 것은 반도체 수출로 벌어들인 돈 때문에 물가에 다시 불이 붙을 수 있다고 봤기 때문입니다.



한은은 반도체 호황으로 올해 경제성장률 전망치를 3.3에서 3.9로, 내년은 2.9에서 4.1로 높여 잡았습니다.



내년 소비자물가 전망치는 2.3에서 2.4%로 성장률에 비하면 소폭만 올렸는데, 금리를 더 올려서 돈줄을 죄면서 물가부터 잡겠다는 뜻을 내비친 것입니다.



[신현송/한국은행 총재 : 통화정책을 적절히 사용한다는 그런 가정이 있기 때문에 그렇습니다. 그만큼 성장이 강하다, 그러면 우리가 통화정책도 그만큼 거기에 맞게 운영을 한다….]



금리를 결정하는 금통위원들도 6개월 안에 한 번이나 두 번 더 금리를 올릴 수 있다는 전망을 함께 내놨습니다.



미국에서도 물가 통계가 목표치의 2배에 육박하면서, 연준이 다음 달과 다다음 달 연속으로 금리를 올릴 가능성이 60%까지 올라갔습니다.



이미 미국 기준금리가 0.75%p 더 높은 상황에서 격차가 더 벌어지면 환율이 오르면서 수입 물가도 따라 오를 수 있습니다.



한은이 연준을 따라서 금리를 올려야 할 이유가 하나 더 늘어난 셈입니다.



[천소라/인하대 경제학과 교수 : 빚이 있다든가 어떤 대출을 받은 차주라면 내가 실제 구매할 수 있는 여력은 더 줄어드는 효과가 있기 때문에 가뜩이나 어려운 분들은 더 힘들 수밖에 없는 구조인데….]



반도체 호황에 성장률은 치솟는데, 서민들은 이 온기를 느껴보지도 못한 상황에서 고물가에 고금리라는 이중고에 빠지게 됐습니다.



(영상취재 : 강동철·최대웅, 영상편집 : 이상민)