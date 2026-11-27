<앵커>



여기에 북한 핵추진 잠수함의 원자로로 추정되는 장비도 포착됐습니다. 트럼프 미국 대통령의 계속된 러브콜에도 응하지 않았던 김정은 위원장이 핵보유국임을 내세워서 협상의 문법 자체를 바꾸려 한다는 분석도 나옵니다.



이어서 김아영 기자의 보도입니다.



<기자>



김정은 국무위원장이 찾은 시설 가운데 핵동력 설비 생산 기지는 이름 자체가 처음 공개됐습니다.



김 위원장 옆에 성인 남성의 키보다 다소 큰 원통형의 은색 설비가 적어도 3기는 있는 것을 확인할 수 있습니다.



검은 원통형 장비도 3기가 보이는데, 북한이 건조하고 있는 8천 톤급 핵추진 잠수함에 설치할 핵동력, 즉 원자로 설비일 수 있다는 분석도 나왔습니다.



[신종우/한국국방안보포럼 사무총장 : 북한이 내년 중순에 진수를 목표로 해서 핵추진잠수함을 건조하고 있는데요. (핵추진잠수함에 들어가는) 원자로와 차폐 장치로 일단 추정됩니다.]



김 위원장은 한미 정상이 지난해 합의한 한국의 핵추진 잠수함 사업 추진과 일본의 핵추진 잠수함 보유 검토 등에는 반감을 드러냈습니다.



[조선중앙TV : 미국이 오커스를 통한 위험한 핵전파 사례를 동북아시아 지역에 그대로 이식하여 우리 인근 추종국들의 핵잠수함 보유를 부추기고.]



중국 선전 APEC을 계기로 수차례 회담을 제의했던 트럼프 미국 대통령은 회담 불발에도 '김 위원장과 러브레터를 당장 다시 시작할 수도 있다'고 했습니다.



하지만 회담 제의에 침묵했던 북한은 핵탄두와 우라늄 농축 공장, 핵동력 관련 장비까지 이례적으로 한꺼번에 공개하는 것으로 답을 대신했다는 분석입니다.



[최용환/국가안보전략연구원 부원장 : (핵무기, 핵시설은) 숨겨놓고 안 보여 주는 게 일반적인데 이렇게 쫙 늘어놓고 보여주는 건 '이렇게나 많이 만들었는데 절대 돌아갈 수 없다' (라는 의미죠.) 말로 하던 것을 사진으로 보여주는 측면이 제일 큰 것 같고요.]



김 위원장은 핵보유국 지위는 영구 고착됐다, 돌려세울 수 없는 현실이라며 무제한의 인내심을 발휘할 용기가 있고 누구의 인정도 승인도 추구하지 않을 것이라고 강조했습니다.



핵보유국임을 내세워 '비핵화'를 전제로 한 과거 같은 북미 협상 방식은 사실상 폐기한 거라는 해석도 나오는데, 급한 것은 자신들이 아니라 트럼프 대통령이라는 인식도 깔린 것으로 보입니다.



(영상편집 : 정성훈)