<앵커>



북한이 그동안 모아둔 핵 탄두들을 대거 공개했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 핵 시설을 찾아 과시하듯 보여줬는데, 특히 우리나라를 겨냥한 전술핵을 활용하는데 주목해야 한다고 말했습니다.



먼저 김보미 기자가 보도합니다.



<기자>



복도 양옆 핵탄두 추정 물체들이 길게 늘어선 사이로, 김정은 북한국무위원장이 손을 든 채 무언가를 지시하며 걸어옵니다.



핵물질 생산과 핵무기 연구 분야 사업 현지 지도로 구체적인 장소는 확인되지 않았습니다.



어둡게 도색된 물체는 지난 2023년 3월 북한이 이미 선보인 전술핵탄두, 화산 31 계열로 보입니다.



반면 은빛 탄두들은 화산 14, 22 등 기존에 알려진 것과는 다른 숫자가 매겨져 있습니다.



형상도 다릅니다.



장구통 형태로 기존 원자탄보다 폭발력이 수십~수백 배 강력한 수소탄 형상이라는 게 전문가들의 분석입니다.



크기도 대형과 소형으로 다양화했습니다.



[이춘근/카이스트 이사 : 소형 원자탄을 넘어서 소형 수소탄도 개발했다, 이렇게 (볼 수 있습니다). 대형 수소탄이 메가 톤급이라면, 소형 수소탄은 몇백 킬로톤 정도로 보면 되죠.]



탄두들을 둘러본 김 위원장은 한국을 가장 위해한 적국으로 규정한 뒤 전술핵을 다양한 영역에서 활용하라고 지시했습니다.



[조선중앙TV : 전술핵을 다영역에서 활용하는 데 주목해야 한다고, 가장 위해적인 적국과 국경을 마주하고 있는 불가피한 현실로부터 부상되는 중요하고도 절실한 과제로.]



우리나라를 향한 핵무기 사용 위협을 노골화한 것입니다.



[정빛나/국방부 대변인 : (한반도에서) 전술핵 운용 확대 의지를 밝힌 점에 대해서 엄중하게 보고 있습니다. 핵 개발을 정당화하려는 시도를 즉각 중단하고.]



북한은 또 김 위원장이 무기급 핵물질 생산기지를 찾았다며 우라늄 농축 시설 사진도 공개했는데, 시설 상태 등을 고려할 때 국제원자력기구 IAEA가 영변 지역에 최근 증축됐다고 확인한 새 공장일 가능성도 제기됩니다.



(영상편집 : 오영택)