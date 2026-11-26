▲ 러시아 파병 북한군

우크라이나 정보 당국이 현지시간 오늘(26일) 북한이 '남북 긴장 완화'를 언급한 러시아 외교 당국자의 발언에 반발해 대러 군사 지원을 일시 중단했다고 주장했습니다.우크라이나 군사정보국(HUR)은 이날 낸 성명에서 "최선희 북한 외무상이 러시아에 대한 군사 지원을 일시적으로 중단한다고 밝혔다"며 "이는 김정은 북한 국무위원장이 직접 내린 결정"이라고 했습니다.구체적으로 러시아 군용 수송기의 북한 영공 이용이 금지되고 KN-23 탄도미사일과 포탄 추가 물량의 공급도 중단됐다고 우크라이나 군사정보국은 주장했습니다.또 러시아 내 북한군 병력을 8천500명에서 5만 명으로 늘려 달라는 러시아의 요청을 이행하는 것도 보류하고 있다고 우크라이나 군사정보국은 전했습니다.지난 10월 안드레이 루덴코 외무차관의 발언이 북한의 반발로 이어졌다는 게 우크라이나 측의 설명입니다.우크라이나 군사정보국은 "크렘린궁이 서울과 평양 간 관계의 긴장 완화에 기여할 것이라고 밝혔고 이는 북한의 격앙된 반응을 불러일으켰다"고 주장했습니다.북한 측에서 이 발언이 북러 동맹 합의의 성격에 부합하지 않는다며 대러 지원을 중단하고 한국과 관련된 정책 해명을 요구했다는 것입니다.파병 북한군의 막대한 손실, 북한군을 경멸하는 러시아 군 지휘부의 태도 등도 양국 군사협력 확대를 가로막는 요인으로 우크라이나 군사정보국은 분석했습니다.하지만 군사정보국의 이런 분석은 최근 외견상 밀착을 이어가는 북러의 모습과 배치된다는 지적이 나옵니다.불과 열흘 전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미·중·러 정상회담을 앞두고 러시아를 방문한 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서를 만나 양국의 "군사적 형제애"를 부각했습니다.푸틴 대통령은 "우리가 발전시켜온 실무적이고 우호적인 관계를 매우 소중하게 생각한다"며 "쿠르스크 지역에서 러시아군과 어깨를 나란히 하고 싸운 북한 군인들의 영웅적 행동을 결코 잊지 않을 것"이라고 말했습니다.ㅜ 김 위원장의 최측근으로 꼽히는 조용원도 푸틴 대통령에게 "김 위원장의 지시에 따라 가장 따뜻한 인사와 최고의 축원을 전한다"며 호응했습니다.우크라이나 군사정보국의 이번 성명은 "북한이 러시아에 더 많은 탄도미사일을 공급하고 있다"는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 최근 발언과도 충돌합니다.젤렌스키 대통령은 지난 16∼17일 "매달 수십 발의 북한산 탄도미사일이 러시아에 공급되고 있다"며 북한의 대러 무기 지원을 거듭 부각했습니다.북한의 대러 지원 중단 원인으로 지목된 루덴코 차관의 발언도 확인되지 않고 있습니다.우크라이나 매체 흐로마드스케는 "지난 10월 말 루덴코 차관의 발언은 남북 관계가 아닌 모스크바와 서울 간 관계에 관한 것이었다"며 "군사정보국이 지목한 외교적 갈등을 독립적으로 확인하지 못했다"고 보도했습니다.러시아 관영 리아노보스티 통신에 따르면 루덴코 차관은 지난달 20일 "러시아와 한국과의 관계 정상화를 위한 실질적인 조치를 환영할 것"이라고 했습니다.