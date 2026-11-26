▲ 미국 이민당국 체포된 100만 달러 복권 당첨자

미국에서 100만 달러(약 13억 5천만 원)짜리 복권에 당첨된 한 남성이 불법 체류자로 이민세관단속국(ICE)에 적발돼 추방 위기에 처하게 됐습니다.ICE는 현지시간 25일, 보도자료를 내고 엘살바도르 출신 아리엘 벨라스케스-모랄레스를 전날 체포했다고 밝혔습니다.벨라스케스-모랄레스는 10달러를 주고 보스턴의 한 가게에서 메사추세츠주 복권을 사 상금 100만 달러에 당첨됐지만, 결국 이 복권 당첨이 체포로 이어졌다고 ICE는 설명했습니다.벨라스케스-모랄레스는 당첨금을 일시불로 받는 방식을 택해 실제로는 세전 65만 달러(약 8억 7천만 원)를 받았다고 ICE는 전했습니다.ICE에 따르면 벨라스케스-모랄레스는 버락 오바마 행정부 시절인 2013년 미국에 불법 입국했습니다.당시 텍사스주 리오그란데밸리의 국경순찰대는 그에게 이민 법정에 출석하라고 통지했고, 무료 법률서비스 기관목록을 건넨 뒤 석방했습니다.이후 이민 판사가 2014년 벨라스케스-모랄레스에게 추방 명령을 내렸으나, 그는 불법으로 미국에 계속 머물렀습니다.ICE는 벨라스케스-모랄레스가 추방될 때까지 ICE 시설에 구금된다고 설명했습니다.(사진=미 이민세관단속국 제공, 연합뉴스)