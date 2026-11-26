▲ 한강 '작별하지 않는다'를 원작으로 제작된 이탈리아 연극

노벨문학상 수상자인 한강 작가의 장편소설 '작별하지 않는다'를 원작으로 한 이탈리아어 연극 '사랑이란 얼마나 끔찍한 고통인가'가 이탈리아에서 무대에 오릅니다.현지시간 오늘(26일), 주이탈리아 한국문화원에 따르면 이탈리아 극단 인덱스(INDEX)가 연출한 이 작품은 지난 5월 프랑스 아비뇽 페스티벌에서 초연됐습니다.지난 10월 이탈리아 투어를 시작해 볼로냐와 밀라노에서 공연을 마쳤고 이날부터 다음 달 6일까지는 로마 국립극장 무대에 오릅니다.이탈리아의 저명한 연출가 겸 극작가 다리아 데플로리안이 각색과 연출을 맡았습니다.한강의 '작별하지 않는다'는 제주 4·3 사건을 배경으로 세대를 잇는 기억과 상실감, 사랑과 연대의 의미를 섬세하게 그렸다는 평가를 받습니다.인덱스는 2024년 한강의 소설 '채식주의자'도 연극으로 제작해 유럽 순회공연을 한 바 있습니다.김누리 주이탈리아 한국문화원장은 "이번 공연을 통해 한국과 이탈리아 간 문화적 공감대가 한층 넓어지기를 기대한다"고 말했습니다.(사진=주이탈리아 한국문화원 제공, 연합뉴스)