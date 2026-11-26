▲ 왕야쥔 북한 주재 중국대사(좌) (자료사진)

왕야쥔 북한 주재 중국대사가 최영만 북한 평안북도 인민위원회 위원장과 만나 북중 접경지역 간 교류·협력 강화 방안을 논의했습니다.주북 중국대사관에 따르면, 왕 대사는 오늘(26일) 평양의사당에서 최 위원장과 면담을 갖고 "평안북도가 양당·양국 최고지도자의 중요한 합의를 잘 이행하고 중국 랴오닝성 등과의 교류·협력을 강화해 양 지역 주민들에게 혜택을 가져다주기를 희망한다"고 말했습니다.이어 "시진핑 총서기와 김정은 총비서가 1년도 채 되지 않는 기간 두 차례 역사적 만남을 통해 중조(중국과 북한) 관계를 새로운 단계로 이끌고 새로운 장을 열었다"며 "양당·양국 최고지도자는 지방 간 우호 교류 강화에 관해 중요한 합의를 이뤘다"고 강조했습니다.최 위원장은 올해가 양국 우호협조 및 상호원조조약 체결 65주년이라는 점을 짚으며 "김정은 총비서의 단둥 방문과 시진핑 총서기의 북한 방문은 북중 우의의 굳건한 생명력을 전 세계에 보여줬다"고 말했다고 주북 중국대사관이 전했습니다.또한 중국 지방과 교류·협력을 강화해 양국의 사회주의 건설과 전통적 우의에 기여하겠다고 덧붙였습니다.주북 중국대사관은 면담에 왕충룽 공사참사관과 강영호 평안북도 인민위원회 외사국장, 홍철 북한 외무성 아시아1국 과장 등이 참석했다고 밝혔습니다.이날 면담은 지난달 랴오닝성 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 신압록강대교가 개통되고 김정은 국무위원장이 단둥을 방문한 이후 북중 양국이 접경지역을 중심으로 경제·인적 교류 확대에 나선 가운데 이뤄졌습니다.왕 대사는 지난 23일에도 류은해 북한 대외경제성 부상을 만나 경제무역 등 각 분야의 실질적 협력을 심화할 의향이 있다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)