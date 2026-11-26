▲ 환호하는 삼성화재 선수들

남자 프로배구 명가 재건에 시동을 건 삼성화재가 선두로 뛰어올랐습니다.삼성화재는 26일 서울 장충체육관에서 벌어진 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 방문 경기에서 우리카드를 세트 점수 3-0(25-21 25-22 27-25)으로 완파했습니다.4연승을 질주하며 승점 15(5승 2패)를 쌓은 삼성화재는 한국전력을 세트 득실률로 밀어내고 3위에서 1위로 상승했습니다.삼성화재가 순위표 꼭대기에 오른 것은 2023년 11월 8일 이래 만 3년 18일, 날짜로는 1천114일 만입니다.외국인 주포 없이 경기를 치른 우리카드는 개막 3연승 후 4연패를 당해 5위에 머물렀습니다.오른쪽 무릎 부상으로 이탈한 하파에우 아라우조(등록명 아라우조) 대신 우리카드와 계약한 안드레스 비예나는 이날 경기를 관중석에서 봤습니다.펠리피 호키(등록명 호키)와 중국 국가대표 출신 공격수 왕빈이 세터 유광우의 노련한 토스를 받아 삼성화재의 승리를 합작했습니다.1라운드 최우수선수(MVP)에 뽑힌 호키는 1세트 21-20에서 타점 높은 오픈 강타에 이은 서브 에이스로 연속 득점을 올리는 등 23점을 몰아쳤습니다.1세트가 10점을 낸 호키의 독무대였다면, 2세트는 9득점에 공격 성공률 75％를 자랑한 왕빈의 원맨쇼였습니다.날렵하고 깔끔한 공격이 일품인 왕빈은 21점을 거들었습니다.미들 블로커 김준우는 가로막기 득점 3개를 포함해 9점을 냈습니다.삼성화재는 3세트 25-25 듀스에서 호키의 오른쪽 블로킹 득점으로 매치 포인트에 이른 뒤 왕빈의 왼쪽 퀵 오픈으로 경기를 끝냈습니다.미들 블로커 출신으로 이날 우리카드의 아포짓 스파이커로 출전한 2년 차 손유민은 블로킹 4개와 서브 득점 1개를 합쳐 21점을 수확하며 박철우 감독의 눈도장을 받았습니다.수원체육관에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 SOOP을 3-1(21-25 25-21 25-23 25-23)로 제압하고 3연승과 함께 4위로 도약했습니다.SOOP은 개막 후 7연패를 당해 최하위에 머물렀습니다.SOOP은 발목 부상, 어깨 부상에서 돌아온 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나), 박은서를 앞세워 1세트를 따내며 시즌 첫 승 꿈을 부풀렸습니다.그러나 메가왓티 퍼티위(등록명 메가), 조던 윌슨(등록명 조던)의 쌍포가 살아난 현대건설이 2세트부터 주도권을 되찾았습니다.메가는 분수령이 된 3세트 22-22에서 백어택-서브 에이스-백어택으로 팀의 3점을 모두 책임지며 에이스 노릇을 톡톡히 해냈습니다.메가가 26점, 조던이 20점을 터뜨리며 승리를 쌍끌이 했습니다.SOOP의 오드리아나(19점), 박은서(18점), 이즈쉬에(13점) 트리오는 50점을 합작했지만, 팀은 현대건설보다 7개 많은 28개의 범실에 발목을 잡혔습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)