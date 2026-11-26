▲ 2골 1도움 맹활약한 김대원

프로축구 K리그1 강원FC가 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 조별리그에서 홍콩의 키치SC를 상대로 극적인 역전승을 거두며 16강 진출의 불씨를 살렸습니다.강원은 26일 강릉종합운동장에서 열린 2026-2027 ACL2 조별리그 H조 5차전 홈 경기에서 2골 1도움을 올린 김대원의 맹활약을 앞세워 키치를 3-2로 꺾었습니다.직전 경기 패배로 조 최하위까지 밀려난 강원은 이날 패배하면 조별리그 탈락이 확정되는 벼랑 끝 상황이었으나, 극적인 역전승으로 키치와 순위를 맞바꾸며 기사회생했습니다.2승 1무 2패로 승점 7을 쌓은 강원은 승점 5의 키치를 최하위로 밀어내고 조 3위에 올라서며 내달 3일 프놈펜 크라운(캄보디아)과의 최종전에서 16강행을 노릴 수 있게 됐습니다.강원은 지난해 K리그1 5위 자격으로 ACL2에 나섰고, 키치는 2025-2026 홍콩 프리미어리그 챔피언 자격으로 본선 진출권을 따냈습니다.벼랑 끝 승부에 나선 강원은 김대원, 모재현, 신민하, 이유현 등 최정예 멤버를 대거 내세웠으나, 경기 시작 휘슬이 울린 지 약 10초 만에 선제골을 내주며 어렵게 출발했습니다.신민하가 헤딩 백패스가 애매한 위치에 떨어지자 키치의 에베르통 카마르구가 뒤에서 속도를 살려 공을 가로챘고, 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 골대 오른쪽 구석으로 밀어 넣으며 기선을 제압했습니다.끌려가던 강원은 전반 44분에야 균형을 맞췄습니다.김대원이 낮게 깔아 찬 프리킥이 한 차례 바운드된 뒤 골문 오른쪽으로 빨려 들어가며 승부를 원점으로 돌렸습니다.그러나 후반 시작과 동시에 또다시 허무한 실점이 나왔습니다.후반 5분 스페인 레알 마드리드 출신 아시에르 이야라멘디에게 문전으로 기습 패스가 연결됐고, 이야라멘디의 힘없는 슛이 신민하의 발을 맞고 굴절돼 골문 안으로 들어갔습니다.강원은 8분 뒤 김대원의 원더골로 가까스로 다시 따라붙었습니다.김대원이 왼쪽 측면을 따라 직접 공을 몰고 올라가 페널티지역 라인 부근까지 파고든 뒤, 수비수를 가볍게 제치고 오른발 슈팅으로 골망을 갈라 2-2 동점을 만들었습니다.무승부로 끝날 것 같던 경기 종료 직전, 앞서 두 차례 실점 상황에서 아쉬움을 남겼던 신민하가 극적인 속죄포로 승부를 뒤집었습니다.김대원이 올린 크로스를 신민하가 몸을 낮춰 헤더로 골망에 꽂아 넣으며 강원을 탈락 위기에서 구해냈습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)