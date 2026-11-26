▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 26일 "중동 전쟁 등 연초부터 예상치 못한 변수와 위기가 불거졌음에도 경제성장률, 수출, 국민소득 등 핵심 경제지표에서 역사적 이정표를 세우고 있다"며 "또 실용적 국익 외교를 통해 우리의 외교 지평도 한층 넓어졌다"고 평가했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 "2026년은 경제, 산업, 외교, 문화 등 많은 분야에서 글로벌 선도국가로서 대한민국의 위상을 확고하게 다진 한 해로 기록될 것"이라며 이같이 밝혔습니다.그러면서도 "연말을 앞두고 지금까지의 국정에서 부족한 부분을 살피는 것도 매우 중요한 일"이라며 "행정 편의주의나 부처 간 칸막이 때문에 과제 이행이 지체되고 있는 것 아닌지 살펴봐야 한다"고 주문했습니다.아울러 이 대통령은 "국민의 일상에서 국정 성과를 구체화하는 것과 함께, 대한민국의 지속가능한 성장을 위한 씨앗도 꾸준히 뿌려야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 "세계는 지금 미래 산업의 패권을 두고 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다.인공지능과 반도체 두 영역을 넘어서 재생에너지, 핵융합, 양자 기술, 항공우주, 첨단바이오 등으로 (경쟁이) 빠르게 확대되고 있다"며 "오늘의 한 걸음 차이고 훗날 천 걸음의 격차로 벌어질 수 있다"고 진단했습니다.이어 "과거 신발과 의류 중심의 경공업에서 중화학공업으로, 다시 IT 중심의 첨단산업으로 성장엔진을 끊임없이 고도화했던 것처럼 10년∼20년 후를 내다보는 전략적 지혜가 필요한 때"라며 "이를 위한 양대 핵심 축이 '3대 메가 프로젝트'와 '7대 시드 프로젝트'"라고 설명했습니다.특히 "3대 메가 프로젝트는 지역에서 착공식이 진행되는 등 나름대로 체계적으로 추진되고 있지만, 7대 시드(SEED) 프로젝트는 더 속도를 내야 할 것 같다"며 "사업별 맞춤형 추진전략 수립, 기획과 투자, 연구개발, 실증 등에 걸쳐 민간 협력체계 강화 및 홍보에 만전을 기해달라"고 지시했습니다.그러면서 "이를 뒷받침할 규제 혁신과 금융 조세 지원, 핵심 인재 육성도 빈틈없이 추진해야 한다"며 "막중한 사명감을 갖고 대한민국의 새로운 성장 지도를 그리는 데 힘을 모아달라"고 덧붙였습니다.7대 시드는 정부가 미래 성장을 이끌어 갈 첨단기술을 육성하는 범부처 프로젝트로 SMR, 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단바이오, 첨단공급망 등이 포함됐습니다.이어진 비공개회의에서도 AI미래기획수석실이 '7대 시드 프로젝트 추진현황 및 향후 계획'을 보고했다고 김성완 청와대 대변인이 서면브리핑에서 밝혔습니다.이해민 AI미래기획수석은 "기술 확보가 아닌 미래 산업 선점을 목표로 정부와 민간이 합작 투자와 이행을 할 수 있도록 산업 구조를 변경해야 한다"고 설명했습니다.이에 대해 이 대통령은 "7대 시드 프로젝트와 관련해 위험성이 크지 않은 규제는 과감하게 풀어달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)