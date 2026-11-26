▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 소셜미디어(SNS) 사용에 관해 "지적을 받는 게 도움이 된다"면서도 "폭언, 욕설 이런 건 싫다. 그래서 그런 경우 차단한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 유튜브로 공개한 '대통령의 Y' 1화 비하인드(뒷이야기) 영상에서 "익명성 때문에 과도한 혐오나 비방, 이런 것들이 문제가 되고 갈등이 격화된다. 이게 지금 SNS의 제일 큰 문제"라며 이같이 말했습니다.그러면서 "많은 지적이 있고 제가 합리적인 내용을 잘 수용해야 한다"며 "(비난하는 것을) 놔두면 (SNS를) 보는 의미가 없다. 다른 사람의 진짜 의미 있는 글을 못 보는 것"이라며 설명했습니다.이 대통령은 또 2014년 발생한 '송파 세 모녀' 사건을 언급하며 "왜 서류 떼가서 '저 가난합니다. 도와주세요'라고 해야 하느냐"며 "(수급 기준에) 해당하면 자동으로 신청 없이도 지급하는 것으로 많이 바꾸고 있다"고 말했습니다.이 대통령은 이를 '자동주의'라고 부르며 "주민센터 직원들 일도 줄어들고 국민들도 서류 떼어서 증명하는, 구차하고 자존심 상하는 것을 안 해도 된다. 효율적인 것"이라고 강조했습니다.또 정책 결정에 관해선 "대통령이 'A와 B, C 중에 무엇을 하지'하며 최종 결정하는 경우는 정말 손에 꼽는다"며 "국무회의에서 논의하고, 그 이전에 각 부·처·청이 내부에서 회의해서 결론이 난다"고 덧붙였습니다.'대통령의 Y'는 이 대통령이 국민들과 직접 소통하는 유튜브 프로그램으로 지난 4일 1화가 공개됐습니다.(사진=연합뉴스)