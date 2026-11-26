▲ 오세훈 서울시장, 김은혜 의원

국민의힘 경기도당위원장인 김은혜 의원이 오세훈 서울시장과 수도권 부동산 정책 해법을 논의하며 정책 공조에 나섭니다.국민의힘 경기도당은 서울시와 함께 수도권 부동산 시장 진단과 주거 안정 해법 제시를 위한 정책 세미나를 다음 달 1일 수원컨벤션센터에서 개최한다고 밝혔습니다.세미나에서는 오세훈 시장이 직접 발표자로 나서 신속통합기획 등 민간 정비사업 활성화 성과와 도심 공급 정상화 방안에 대해 강연할 예정입니다.경기도당위원장인 김은혜 의원도 공동 발제자로 참여해 경기도의 규제 현황과 지역별 맞춤형 부동산 공급 대책 등을 제시할 예정입니다.김 의원은 "서울과 경기는 행정 경계를 넘어 이재명 정부의 부동산 공급 부족과 규제의 고통을 공유하는 운명 공동체가 됐다"며 "경기도민과 서울시민이 무너진 내 집 마련의 꿈과 끊어진 주거 사다리를 복원할 수 있도록 규제와 공급 대책에 걸쳐 실질적 해법을 토론하고 도출하겠다"고 말했습니다.한편, 오세훈 시장은 오는 30일 서울 한남동 공관에서 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 의원들과 만찬을 합니다.만찬에는 유의동 국토교통위원장을 포함해 야당 간사인 정동만 의원, 김은혜 의원 등이 참석할 것으로 알려졌습니다.이 자리에서 오 시장은 지난 국정감사 기간 국토위 소속 야당 의원들이 서울시정에 대해 적극적인 목소리를 내준 데 대해 감사의 뜻을 표할 것으로 전해졌습니다.앞서 오 시장은 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 의원들과도 만찬을 했습니다.(사진=연합뉴스)