▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령과 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 러시아에 우크라이나전을 확전시키려는 행동을 하지 말라고 촉구했습니다.트럼프 대통령과 뤼터 사무총장은 25일(현지시간) 미국 플로리다 마러라고에 있는 트럼프 대통령의 자택에서 회담한 뒤 발표한 공동 성명에서 "러시아가 의도적이든, 그렇지 않든 전쟁을 확대하는 어떤 행동도 피하는 것과 가능한 한 신속히 전쟁에 대한 평화로운 해결책을 도출하는 것이 중요하다는 점을 논의했다"고 밝혔습니다.두 사람의 이날 회동은 트럼프 대통령이 지난주 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 '친구'라고 지칭해 유럽 동맹국들의 우려를 불러일으킨 뒤에 이뤄진 것입니다.만 5년을 채워가고 있는 우크라이나전 종식을 위한 미국 주도의 종전 회담에 참여를 타진하고 있는 유럽의 주된 입장은 종전이 현실화하기 위해서는 푸틴 대통령에 대한 서방의 압박을 늦춰서는 안된다는 것입니다.이런 마당에 트럼프 대통령이 우크라이나전 발발 이후 국제 사회에서 고립돼온 푸틴 대통령을 세계인의 이목이 쏠린 외교무대에서 만나는 것도 모자라, 그를 '친구'라고 부르며 친밀감을 표현하자 유럽 동맹국들은 물론 미국 민주당 내부에서도 반발이 일었습니다.하지만, 나토 내부의 긴장 완화를 위해 트럼프 대통령과의 우호적 관계 유지에 공을 들여온 뤼터 사무총장은 당시에도 핵무기를 보유한 주요 강대국 정상들이 서로 만나는 것은 정상적인 일이라고 말하며 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 회동을 옹호했습니다.트럼프 대통령은 나토 회원국들의 불충분한 국방비 지출, 이란 전쟁에 대한 동맹국들의 지원 부족 등을 문제 삼으며 툭하면 나토 탈퇴 가능성을 거론해 왔고, 뤼터 사무총장은 그럴 때마다 트럼프 대통령을 설득해 나토 내부의 균열을 막는 역할을 하고 있습니다.뤼터 사무총장은 이날 트럼프 대통령과의 마러라고 회동에 앞서 미국 폭스뉴스와 한 인터뷰에서도 푸틴 대통령에 대한 트럼프 대통령의 접근 방식을 감쌌습니다.그는 트럼프 대통령이 지난주 선전에서 열린 회담을 포함해 푸틴 대통령을 시험하고 있는 중이라면서, 트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 협상 테이블에 나올 의향이 있는지, 실제로 대화에 진지하게 임할 의향이 있는지에 대해 질문을 던지고 있다는 견해를 밝혔습니다.그는 이어 "이것이 효과를 발휘하고 있다고 생각한다"면서 이런 노력을 계속 이어가야 한다고 강조했습니다.트럼프 대통령과 뤼터 사무총장은 이날 회동에서 우크라이나 전쟁과 함께 이란 전쟁도 주요 의제로 논의한 것으로 전해졌지만, 이란 전쟁과 관련해서는 어떤 대화가 오갔는지 성명에 구체적으로 언급되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)