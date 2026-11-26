▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 "정부의 지원을 받아 성공한 기업들이 이익을 독차지하지 않게, 재투자가 가능한 시스템을 만들어야 한다"고 밝혔습니다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 비공개 회의에서 류덕현 재정기획보좌관에게 '성과공유형 재정지원 및 관리체계 구축 방안'에 대해 보고받고 이같이 언급했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.
성과공유형 재정지원이란 정부가 기업 등에 지원하면서 사업이 성공해 수익이 나면 이를 국가·사회와 공유하거나 재투자를 할 수 있도록 설계하는 방식의 지원을 뜻합니다.
류 보좌관은 보고에서 성과 공유형 재정 지원 방식의 추진 현황과 미국, 대만, EU 등 해외 유사 사례, 관리 체계 구축 방안, 향후 계획 등을 설명했습니다.
이어 "전통적인 재정 지원 방식은 성공하면 성과가 기업에 귀속되지만 실패하면 위험은 정부, 더 나아가 사회 전체가 공유해야 하는 문제가 있었다. 이를 극복해야 한다"고 언급했습니다.
그러면서 기존의 로얄티형, 투자조합형 외에 지분투자형까지 성과공유형 재정 지원 방식을 확대하고, 관리 체계를 구축하는 게 시급하다고 보고했습니다.
이 대통령은 이에 대해 "기업들의 활동에 지장이 되지 않는 동시에 성공했을 경우 이익을 나누는 개념으로 잘 준비해달라"며 "세밀하게 운영 지침을 만들어야 한다"고 당부했습니다.
아울러 "성공 확률이 높은 곳에만 투자하려 하지 말고, 위험성이 있더라도 성공할 경우 그 결과가 사회적 자산으로 축적되는 곳에 지원해야 한다"고 주문했습니다.
이 대통령은 "공공에서 기술을 개발해 민간에 넘겨 사업화하고 있는 게 어떤 것들이 있는지, 기준은 뭔지, 대가는 어떤 방식으로 받고 있는지 자세한 현황을 파악해 별도 보고해달라"는 지시도 했다고 김 대변인은 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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