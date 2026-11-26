▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "정부의 지원을 받아 성공한 기업들이 이익을 독차지하지 않게, 재투자가 가능한 시스템을 만들어야 한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 비공개 회의에서 류덕현 재정기획보좌관에게 '성과공유형 재정지원 및 관리체계 구축 방안'에 대해 보고받고 이같이 언급했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.성과공유형 재정지원이란 정부가 기업 등에 지원하면서 사업이 성공해 수익이 나면 이를 국가·사회와 공유하거나 재투자를 할 수 있도록 설계하는 방식의 지원을 뜻합니다.류 보좌관은 보고에서 성과 공유형 재정 지원 방식의 추진 현황과 미국, 대만, EU 등 해외 유사 사례, 관리 체계 구축 방안, 향후 계획 등을 설명했습니다.이어 "전통적인 재정 지원 방식은 성공하면 성과가 기업에 귀속되지만 실패하면 위험은 정부, 더 나아가 사회 전체가 공유해야 하는 문제가 있었다. 이를 극복해야 한다"고 언급했습니다.그러면서 기존의 로얄티형, 투자조합형 외에 지분투자형까지 성과공유형 재정 지원 방식을 확대하고, 관리 체계를 구축하는 게 시급하다고 보고했습니다.이 대통령은 이에 대해 "기업들의 활동에 지장이 되지 않는 동시에 성공했을 경우 이익을 나누는 개념으로 잘 준비해달라"며 "세밀하게 운영 지침을 만들어야 한다"고 당부했습니다.아울러 "성공 확률이 높은 곳에만 투자하려 하지 말고, 위험성이 있더라도 성공할 경우 그 결과가 사회적 자산으로 축적되는 곳에 지원해야 한다"고 주문했습니다.이 대통령은 "공공에서 기술을 개발해 민간에 넘겨 사업화하고 있는 게 어떤 것들이 있는지, 기준은 뭔지, 대가는 어떤 방식으로 받고 있는지 자세한 현황을 파악해 별도 보고해달라"는 지시도 했다고 김 대변인은 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)