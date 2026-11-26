[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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지난 20일 낮 경기도 군포의 한 건물 1층 주차장에 차를 세운 제보자. 잠시 후 '사고가 났다'는 연락을 받고 달려가 보니, 마트에서 쓰는 대형 운반카트(롤테이너)가 굴러와 차를 들이받은 상황이었습니다. 건물 1층에 입점해 있는 유통업체의 대형 카트였습니다.

제보자는 매장 측에 사고를 알렸는데, 매장 측의 첫 대응은 '우리 매장을 이용했냐'는 것이었습니다. 고객 전용 주차장인데 매장을 이용하지 않았으니 사고 책임을 매장이 질 수 없다는 주장입니다.

제보자는 다른 층에 들른 후 해당 매장에 갈 계획이었고, 비록 해당 매장을 이용하지 않았다 하더라도 그 매장의 카트 때문에 사고가 난 만큼 매장에 책임이 있다는 주장입니다.

이런 경우, 피해 보상의 책임은 누구에게 있을까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.