[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 장형우 (분당서울대병원 흉부외과 교수), 조동찬 (한양대 융합의학과 특임전문교수)

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해외에서 처방받은 비만치료제(일명 '스시자로')의 국내 반입이 허용된 이후 요즘 한국인들이 몰리는 곳이 있습니다. 부산에서 배로 1시간 20분 거리의 일본 대마도입니다. 원격처방 받은 비만치료제를 대마도에서 택배로 수령하기 위해서입니다. 부산항에는 대마도행 승객들이 몰리는가 하면, 일본 택배업체는 급기야 쓰시마 영업소의 보관 수령 서비스를 중단하겠다고 발표하기도 했습니다.

비만치료제, 한국과 일본의 가격 차이가 큰 이유가 무엇인지, 한국 내 가격이 일본 수준으로 낮아질 가능성은 없는 것인지, 비대면 진료에 문제나 허점은 없는지 집중적으로 알아봅니다.

비만치료제를 '평생 맞겠다'고 밝힌 장형우 교수와 비만치료제에 대한 우려를 밝혀 온 조동찬 교수의 설명 들어보시죠.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.