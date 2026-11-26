[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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인천에서 근무하는 제보자는 지난 18일 오후 배달앱을 통해 커피를 주문했습니다. 정상적으로 커피를 전달받고 배달기사가 돌아간 뒤, 갑자기 건물에서 코를 찌르는 이상한 냄새가 나기 시작했습니다.

건물 계단에서 소변이 발견됐고 cctv를 통해 배달기사의 '무단 방뇨' 모습이 확인됐습니다. 황당한 제보자는 배달앱 측에 문의를 했지만 돌아온 대답은 더욱 황당했습니다.

'무단 방뇨' 배달 기사가 누구인지 결국 확인됐을까요? 제보자는 피해 보상을 받았을까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.