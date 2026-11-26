하루 사이 기온이 크게 널뛰고 있습니다.



오늘(26일) 일본 남쪽에 중심을 둔 고기압을 따라 온화한 남서풍이 불면서 11월 초에 해당하는 늦가을 날씨로 계절이 역행했습니다.



내일은 오늘보다 기온이 조금 더 오릅니다.



다만 내일은 북쪽에 중심을 둔 저기압의 영향을 받으면서 중부 지방 중심으로 한때 약한 비가 내리겠습니다.



비는 오전에 수도권부터 시작이 되겠고요, 밤이 되면 비구름은 빠르게 남부 지방으로 남하하면서 비구름의 지속 시간은 짧겠습니다.



강수량도 1mm 안팎으로 적어서 야외 활동하는 데 큰 지장을 주지는 않겠습니다.



다만 문제는 그 이후입니다.



또 한 번 기온이 급변하겠습니다.



내일까지는 평년 수준을 크게 웃돌며 온화한 날씨가 이어지겠지만 주말에는 다시 찬 바람이 강하게 불며 날이 추워지겠습니다.



변덕스러운 날씨에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



내일도 중부 지방 중심으로 바람이 다소 강하게 불겠고요, 특히 강원 영동 지방은 강풍 특보까지 내려질 걸로 보입니다.



건조주의보도 내려져 있어 불조심하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 9도로 오늘보다 높게 출발하겠습니다.



낮 기온은 서울이 16도, 부산은 20도까지 올라 포근하겠습니다.



토요일에는 충청 이남 지방을 중심으로 비가 내리겠고요, 일부 고도가 높은 지역에는 눈이 오는 곳도 있겠습니다.



이번 주말에 반짝 춥겠지만 다음 주가 되면 다시 평년 수준을 크게 웃돌며 온화한 날씨가 예상됩니다.



(남유진 기상예보사)