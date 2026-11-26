국내 프로볼링에서 진기록이 나왔습니다.



김태환 선수가 결승전 사상 첫 퍼펙트를 달성하며 통산 5번째 정상에 올랐습니다.



김태환은 이승훈과 결승에서 거침없이 스트라이크 행진을 이어갔습니다.



9번 연속 스트라이크를 꽂은 뒤 10번째 프레임 첫 투구가 고비였는데요.



홀로 남은 10번 핀이 뒤늦게 굴러온 핀에 맞아 쓰러지면서 극적으로 스트라이크를 이어갔습니다.



그리고 모두가 숨을 죽인 채 지켜본 마지막 12번째 투구, 강력한 회전이 걸린 공이 경쾌한 파열음과 함께 10개의 핀을 모두 쓰러뜨리자, 경기장엔 함성이 터졌고 김태환은 두 주먹을 불끈 쥐고 환호했습니다.



1995년 프로볼링 출범 이후 결승전 사상 첫 300점 퍼펙트입니다.



내년 결혼을 앞둔 김태환은 대기록과 통산 5번째 우승이란 값진 결혼 선물을 챙겼습니다.



(영상편집 : 하성원, 디자인 : 최진회)