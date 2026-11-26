<앵커>



열악한 여건을 딛고 아시안게임에서 금메달을 따내 감동을 선사했던 테크볼 대표팀이, '진천 선수촌에서 훈련하고 싶다'는 소원을 이뤘습니다.



원 없이 땀 흘리고 맛있는 밥을 먹으며 보름 동안 꿈같은 선수촌 생활을 즐기고 있는 선수들을 홍석준 기자가 만났습니다.



<기자>



비인기종목의 설움을 열정으로 이겨내고, 아시안게임 남자 단식 초대 챔피언에 오른 테크볼 대표팀의 간판 이준석은 당시 이런 소원을 밝혔습니다.



[이준석/테크볼 국가대표 (지난 9월) : 저희도 선수촌에 들어가고는 싶었는데요. 그게 안 된다고 얘기를 들어서….]



다른 태극전사들처럼 선수촌에서 땀 흘려보고 싶다는 소망이 현실이 됐습니다.



이른 아침부터 잘 포장된 트랙 위를 달리고, 모든 게 갖춰진 훈련장에 들어설 땐 미소가 절로 나오고, 숨이 차도 벽에 걸린 대형 태극기를 보면 멈출 수 없습니다.



[이준석/테크볼 국가대표 : '내가 정말 선수촌에 들어와 있구나', 그리고 '아 진짜 열심히 해야겠구나'라는 이런 마음이 이제 좀 끓어오르거든요.]



평소에 종종 김밥과 라면으로 끼니를 해결하던 선수들은, 맛있기로 소문난 선수촌 식당에 들어설 때 가장 신이 납니다.



[와~ 오늘 파티다, 파티!]



[아 살찌겠다!]



[이준석/테크볼 국가대표 : 고기도 하나 있고, 또 옆에 또 고기가 있고. '아, 진짜 우리 이렇게 밥 먹고 훈련했으면 더 성적 잘 낼 수 있지 않았을까.' (말했어요.)]



보름의 짧은 선수촌 생활을 후회 없이 즐기기 위해 잠과 휴식도 줄였습니다.



[이준석/테크볼 국가대표 : (입촌이) 이게 마지막일 수도 있지 않을까. '선수촌에서 그거 한번 해볼걸' 이런 생각 안 들게….]



아직 실업팀 창단 소식이 없어 당장 내년부턴 선수 생활을 걱정해야 하지만, 일단은 다음 달 세계선수권 준비에 온 힘을 쏟겠다고 다짐합니다.



[이준석/테크볼 국가대표 : (관심이) 지속되기는 사실 쉽지 않을 거라고 저 개인적으로도 생각했었거든요. 어떤 선수라도 (세계선수권에서) 꼭 입상을 할 수 있으면 가장 좋을 것 같습니다.]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 양기태)