사상 최초로 국가대항전 데이비스컵 8강에 오른 남자 테니스 대표팀이 '초대형 사고'를 칠 뻔했습니다.



세계 최강 이탈리아의 간담을 서늘하게 만드는 선전을 펼쳤습니다.



4년 연속 우승에 도전하는 이탈리아와 적지에서 맞붙은 대표팀은 3전 2선승제의 8강전의 첫 단식을 내줬지만, 두 번째 단식에서 대이변을 일으켰습니다.



세계랭킹 139위인 권순우가 세계 7위 코볼리를 상대로 생애 최고의 경기를 펼쳐 2대 1 역전승을 거두며 승부를 원점으로 돌렸습니다.



권순우가 세계 톱10 선수를 꺾은 건 이번이 처음입니다.



권순우는 마지막 복식에도 정현과 짝을 이뤄 출전했는데, 매 세트 타이브레이크까지 가는 대접전 끝에 아쉽게 2대 0으로 무릎을 꿇었습니다.



이변을 완성하진 못했지만, 대표팀은 아시아 국가로는 처음 밟은 '파이널 8' 무대에서 선전을 펼쳐 미래에 대한 기대감을 키웠습니다.