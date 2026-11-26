<앵커>



프로야구 최고 스타 KIA의 김도영 선수가 2년 만에 다시 MVP 트로피를 들어 올렸습니다. 그런데 MVP보다 '3루수 수비상'이 더 값지다며 수비의 약점까지 없앤 자신의 노력을 자랑스러워했습니다.



배정훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



2년 전 첫 MVP 수상 당시 흰색 정장을 입고 등장해 화제가 됐던 김도영은 이번에도 화려한 의상을 입고 나와 팬들의 이목을 집중시켰습니다.



[이준혁/SBS 스포츠 캐스터 : 오늘 의상이 진짜 아무나 소화할 수 없는 바지통이거든요.]



[김도영/KIA 내야수 : 이게 제가 정한 건 아니고요. 이 옷을 골라주신 분이 왕의 귀환이라는 뜻으로 준비를 해 주셨습니다.]



김도영은 기자단 투표에서 59%의 지지로 투수 2관왕 두산 곽빈을 제치고 2년 만에 생애 두 번째 MVP 타이틀을 차지했습니다.



[김도영~ 힘차게 날려라~ KIA의 승리를 위하여 워어어어~ 워우워~ 날려라.]



[김도영/KIA 내야수 : 사실 2024년에 이 상을 받았을 때는 정말 얼떨떨하고 마냥 기분만 좋고 그랬는데 오늘 받은 이 상은 정말 무거운 책임감으로 느껴지기도 한 것 같습니다.]



작년까지 수비가 약점이었던 김도영은, 올해 수비력을 비약적으로 발전시켜 받은 '3루수 수비상'이 MVP보다 값지다는 이색적인 소감도 밝혔습니다.



[김도영/KIA 내야수 : (MVP보다) 수비상인 것 같습니다. 정말 저희 집에 있는 트로피들 중에 제일 의미 있는 트로피가 될 것 같습니다.]



내년 유격수 전향도 공식적으로 선언했습니다.



[김도영/KIA 내야수 : (유격수 도전) 꼭 성공해서 내년에도 이 자리에 이 상을 받을 수 있게 해보겠습니다. 팬분들도 초반에 실수 많이 해도 너그럽게 이해해 주시고….]



한화 허인서는 2010년 양의지 이후 16년 만에 '포수 신인왕'에 선정됐습니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 최진회)