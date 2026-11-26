<앵커>



삶의 마지막 순간, 무의미한 연명 치료를 받지 않겠다고 의향을 밝힌 사람이 전국적으로 320만 명에 이릅니다. 하지만 돌봄이나 의료 지원이 뒷받침되지 않아 정작 임종을 앞두고는 자신의 마지막을 뜻대로 선택하기가 쉽지 않은데요. 정부가 환자의 선택권을 넓히기 위해 제도 개선에 나섰습니다.



정경윤 기자의 보도입니다.



<기자>



만 93세인 정용수 할아버지는 집에서 가족과 임종을 준비하고 있습니다.



[아버지, 물 더 줄까?]



지난 10월, 병세가 악화해 응급실과 요양병원을 전전했지만, 할아버지는 생명을 유지하기 위한 장치를 거부했고 결국 손과 발이 묶인 채 지내야 했습니다.



그 모습에 무너진 가족들은 할아버지를 집으로 모시기로 결정했습니다.



[정미경/정용수 할아버지 딸 : 매일 와서 아빠랑 얘기하고, 그게 더 마지막에는 행복하실 것 같아요. 말씀을 못 하셔도 손을 꼭 잡으시는 거예요. 고맙다고, 고맙다고 하셨어요.]



의료혁신위원회가 시민 패널 294명에게 물었더니 삶의 마지막 시기 지내고 싶은 곳으로 집을 가장 많이 꼽았고, 다음이 호스피스 병동이었습니다.



생애 말 의료와 관련해 우선 추진해야 할 정책으론 호스피스 대상 질환 확대와 병상, 전문인력 확충을 꼽았습니다.



하지만 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 게 현실입니다.



전국에 있는 호스피스 전문기관은 194곳입니다.



이 가운데 가정형 서비스를 제공하는 기관은 40곳에 그칩니다.



[유신혜/서울대병원 완화의료임상윤리센터 교수 : 가정형 호스피스라는 게 있고 그게 어떤 서비스인지 설명하면 환자분들이 다 내가 너무 바라는 서비스라고 얘길 하세요. (하지만) 서비스가 너무 부족하고, 병명이 안 돼서 못 받는다, 지역이 안 돼서 못 받는다, 이런 격차가 너무 큽니다.]



연명 의료 중단 결정 시점도 앞당길 필요가 있단 목소리도 공론화 과정에서 힘을 얻었습니다.



시민패널 84%는 환자가 보다 명확하게 자신의 의사를 밝힐 수 있으려면 연명의료 중단 시점을 사망이 임박한 '임종 과정'에서 그보다 앞선 '말기'로 당겨야 한다고 답했습니다.



2018년 연명의료 결정제도 도입 후 사전연명의료의향서 작성자는 약 320만 명.



복지부는 공론화 결과를 토대로 연명의료 결정제 개선과 생애 말 의료와 돌봄 강화를 위한 제도 개선 논의에 착수할 예정입니다.



(영상취재 : 신진수·김흥기, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 전유근)