<앵커>



교사의 일상적인 지도에도 아이가 상처받았다거나 자존감이 떨어졌다며 학부모가 교사를 아동학대로 신고하는 경우가 적지 않습니다. 정부가 이런 악의적인 신고를 막기 위해, 정서적 학대의 개념을 명확히 하는 등 대책을 내놓았습니다.



정반석 기자가 보도합니다.



<기자>



지난해 5월, 자녀를 다른 학생과 제대로 분리해 달라는 학부모 항의에 시달린 충남의 한 초등학교 교사.



[초등학교 교사 (지난 6월) : 교무실로 전화해서 미친 거 아니냐, 학교를 다 뒤집어버릴 거다.]



자리 주변 쓰레기를 줍게 했다고 학부모는 두 달 뒤 교사를 아동학대로 고소했습니다.



교사는 경찰, 검찰을 오가다 1년 2개월 만에 혐의를 벗었지만, 민사소송은 아직 끝나지 않았습니다.



[초등학교 교사 (지난 6월) : 아동 학대는 '기분상해죄'라고 불린 지 오래예요. 이런 고소를 진짜 1년 넘게 시달려야 되는 건 너무 가혹한 벌이라고 생각합니다.]



학부모의 악의적 고소에 교사들이 시달리지 않도록 정부가 내놓은 대책의 핵심은 우선 정서적 학대의 기준부터 명확히 하는 겁니다.



현재 두루뭉술한 기준을 대법원 판례에 맞춰 '아동의 발달을 해칠 정도의 정신적 폭력이나 가혹 행위'라고 구체화했습니다.



원칙적으로 교사의 교육 활동을 정당한 행위로 규정해 놓고 합리적 범위를 상당히 벗어나 해를 끼치는 경우에만 예외적으로 제재하기로 했습니다.



[최은옥/교육부 차관 (장관 직무대행) : 단순히 학생의 주관적인 불쾌감 등을 이유로 정당한 교육 활동과 생활지도를 아동학대로 오인해 신고하고 수사하는 사례가 줄어들 것으로 기대됩니다.]



또 혐의가 없는 게 명백하면 경찰이 아예 입건하지 않고 종결하는 안도 포함됐습니다.



교원단체들은 의미 있는 진전이라면서도, 모든 아동학대 사건을 공소청에 보내도록 한 현행 제도가 유지된 점은 한계라고 지적했습니다.



[김민석/김민석교권상담소 소장 : 교육감이 정당하다고 판단해도 경찰이 무혐의라 판단해도 검찰(공소청)까지 이어지는 이 긴 터널에 대한 해결책이 전혀 부족해 보입니다. 교육청이 소송을 책임져 주는 제도 자체도 매우 미흡합니다.]



이번 발표에선 법 개정과 시행 시점 등 구체적인 일정은 공개되지 않았습니다.



(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 최재영)