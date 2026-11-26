<앵커>



젠슨황 복귀를 둘러싼 후폭풍이 이어지는 가운데, 엔비디아가 신용등급 강등 위기에 놓였습니다. 트럼프 미국 대통령에 이어 밴스 부통령까지 젠슨 황을 공개적으로 옹호하면서 면죄부 논란도 확산하고 있습니다.



뉴욕 김현우 특파원의 보도입니다.



<기자>



세계 3대 신용평가사인 S&P가 현지 시간 25일, 엔비디아의 신용등급을 부정적 관찰 대상에 올렸습니다.



90일 동안 검토한 뒤 현재 AA인 신용등급을 한 단계 낮출 수 있다는 경고입니다.



S&P는 젠슨 황을 둘러싼 논란과 수출통제 위반 가능성이 엔비디아의 취약점을 드러냈다고 평가했습니다.



특히 지배구조가 회사의 빠른 성장을 따라가지 못했을 수 있고, CEO에 대한 감독이 약한 데다 승계 계획도 없어 젠슨 황 한 사람에게 기댄 위험이 커졌다고 진단했습니다.



중국 사업을 둘러싼 지정학적 위험 관리와 내부통제에도 의문을 제기했습니다.



또 다른 신용평가사인 무디스는 엔비디아 신용등급을 그대로 유지했지만, 지배구조와 규제를 둘러싼 불확실성은 여전하다고 분석했습니다.



미 법무부가 젠슨 황을 제대로 조사하지도 않고 무혐의로 판단했다는 보도도 잇따르고 있지만, 트럼프 대통령에 이어 밴스 부통령도 젠슨 황을 거듭 옹호하고 나섰습니다.



[JD 밴스/미국 부통령 : 젠슨 황 사면은 전혀 필요 없다고 봅니다. 범죄를 저질렀다는 증거를 본 적이 없습니다. 법무부와 안보 당국 여러 관계자에게서 수사 대상이 아니라고 들었습니다.]



트럼프 행정부 안에선 젠슨 황 복귀 문제를 두고 찬성파와 반대파로 갈라져 격렬한 충돌이 벌어진 걸로 알려졌습니다.



제이미슨 그리어 무역대표부 대표는 당시 상황을 주먹다짐은 없었지만, "치열한 논쟁"이 있었다고 전했습니다.



젠슨 황의 복귀를 둘러싼 면죄부 논란과 정치적 파장이 워싱턴 정가와 엔비디아를 동시에 흔들며 다음 주 청문회를 앞두고 더 큰 후폭풍을 예고하고 있습니다.



(영상편집 : 조무환, 디자인 : 강윤정)