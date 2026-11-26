<앵커>



간첩 혐의로 중국에 체포돼 구금된 우리 교민을 석방 시키기 위해 국정원이 직접 나섰던 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 이 과정에서 중국 측이 요구한 제3국의 블랙요원 정보를 넘기는 방안까지 검토됐던 것으로 확인됐습니다.



당시 상황을 김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



국내 반도체 기업 출신으로, 중국 반도체 회사로 이직했다, 지난 2023년 말 간첩 혐의로 중국 당국에 체포된 한국인 A 씨.



3년이 지난 지금도 구금 상태로 선고를 기다리고 있습니다.



[A 씨 가족 (지난해) : 굉장히 엄중한 처벌로 바로 사법 처리를 하겠다고 압박을 해 와서….]



A 씨는 한국 반도체 기술이 지속적으로 유출되는 정황을 국가정보원에 전달했던 것으로도 알려졌습니다.



국정원은 중국 측과 석방 교섭을 시도해 왔는데, 특히 올 상반기에는 중국 측에 정보를 제공하는 대가로 A 씨를 넘겨받는 방안까지 검토한 걸로 알려졌습니다.



신원을 감춘 채 활동하는 미국, 일본이 아닌 제3국 소속 이른바 '블랙 요원'의 정보를 제공하자는 아이디어였지만, 초기 단계에서 무산됐습니다.



이 과정에서 중국 측이 미국을 상대로 공작을 벌이는 이른바 '대미 역공작' 제안을 해왔고, 이 사실이 미측에 포착되면서 한미 갈등의 한 원인이 됐다는 의혹이 제기됐습니다.



국정원은 "중국 당국으로부터 그런 제안을 받은 사실이 전혀 없다"고 의혹을 강력 부인했습니다.



현재 원인이 확인된 한미 간 정보 협력 차질은 지난 3월 정동영 당시 통일장관이 평안북도 구성 '우라늄 농축시설'에 대해 공개 언급하면서 불거진 사안이 유일합니다.



임웅순 외교장관 후보자는 오늘(26일) 출근길에서 정보 공유 제한 등을 묻는 질문에 어떤 특정 현안에 휘둘릴 정도로 한미동맹이 취약하지 않다고 강조했습니다.



(영상편집 : 유미라, 디자인 : 한흥수)