<앵커>



국민의힘 지도부가 친한동훈계 징계 문제를 놓고 정면충돌했습니다. 장동혁 대표의 징계 개입 의혹을 둘러싸고, 지도부 회의에서 계파 간 거친 공방이 오갔는데요.



장민성 기자가 취재했습니다.



<기자>



불씨는 당권파인 김민수 최고위원이 지폈습니다.



[김민수/국민의힘 최고위원 : (한동훈 의원은) 100% 조작이란 확신이 있다면 '조작 징계다'에 국회의원직 거시기 바랍니다.]



친한동훈계 우재준 최고위원이 즉각 발끈했고,



[우재준/국민의힘 최고위원 : (장동혁 대표의) 사적 징계 의혹은 최고위의 심의 의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안입니다.]



그만하자는 주변 만류에도 당권파인 신동욱 최고위원이 나섰습니다.



[신동욱/국민의힘 최고위원 : 윤리위원회가 잘못된 거를 우재준 최고위원은 어떻게 그렇게 확신하시는데요?]



대놓고 벌어진 충돌, 당 정책위의장이 자조 섞인 탄식을 쏟아냅니다.



[임이자/국민의힘 정책위의장 : (정책에 집중해서) 당 지지율이 조금 올라가는가 싶으면 또 이런 문제가 터지고, 참….]



비공개로 논의하자며 중재를 시도했던 정점식 원내대표가 참다못해 자리를 뜬 뒤에도 말싸움은 계속됐습니다.



[신동욱/국민의힘 최고위원 : 지금 윤리위원 전원 불러서 합시다, 그러면. 뭐가 형해화됐는지….]



[우재준/국민의힘 최고위원 : 제가 그러면 한 가지 제안하겠습니다. 윤리위를 하면….]



[김민수/국민의힘 최고위원 : 그만, 그만하세요! 그리고 여기 보세요 잠깐. 공천을 한동훈한테 받았어도 일은 국민을 위해 하세요.]



[우재준/국민의힘 최고위원 : 제가 제 거는 안 물어보려고 했는데 장 대표님, 저도 제명하려고 했습니까?]



취재진이 퇴장한 뒤 이어진 짧은 회의에서 우 최고위원은 장동혁 대표에게 이런 말을 들었다고 했습니다.



[우재준/국민의힘 최고위원 : (장동혁 대표가) 저한테 딱 한 마디 하셨습니다. 탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다고 그렇게 하셨습니다.]



굳은 표정으로 공개 설전을 지켜봤던 장 대표는 다른 현장에서 자신의 심경을 밝혔습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 늘 바람은 붑니다. 그러나 흔들리지 않고 전진하겠습니다.]



한동훈 의원과 친한계 인사들의 징계에 장 대표가 개입했단 의혹을 처음 제기한 황경성 윤리위원도 해임했습니다.



추가 폭로에도 일일이 대응하지 않고 가던 길 가겠단 뜻으로 해석됩니다.



다음 주 열리는 국민의힘 의원총회에서 징계 문제를 두고 또 한 번 충돌이 예상됩니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양)