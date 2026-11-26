<앵커>



이집트 고속도로에서 유조차가 뒤집히며 큰 불이 나, 대규모 인명피해가 발생했습니다. 뒤따르던 차량들이 연쇄 추돌해 폭발에 휩싸이면서 지금까지 31명이 목숨을 잃었습니다.



김정기 기자의 보도입니다.



<기자>



이집트 수도 카이로 외곽의 8차선 고속도로.



굉음과 함께 도로 수백 미터 구간이 순식간에 불바다로 변합니다.



시커먼 연기는 인근 주택가까지 뒤덮었습니다.



이번 사고는 석유제품을 실은 유조차가 전복되면서 시작됐습니다.



뒤따르던 차량들이 전복된 유조차를 미처 피하지 못하고 잇따라 추돌하면서 폭발이 이어졌고 불길은 걷잡을 수 없이 번졌습니다.



일부 운전자들은 차를 버리고 반대 방향으로 달아나 간신히 목숨을 건졌습니다.



[나이디/목격자 : 갑자기 모든 차량이 폭발하기 시작했고 뒤따라오던 차량들은 방향을 바꿔 되돌아갔어요. 불길이 점점 더 거세지면서 모두 겁에 질려 되돌아갔어요.]



최소 27대의 자동차와 오토바이가 불에 탄 것으로 알려진 가운데, 지금까지 31명이 숨지고 20명 넘게 다쳤다고 이집트 보건 당국이 밝혔습니다.



구조대와 시민들이 힘을 합쳐 부상자 구조에 나서고 구급차 40여 대가 현장으로 출동했지만, 워낙 짧은 시간에 불길이 번지면서 대형 인명 피해로 이어졌습니다.



이집트에서는 과속이 잦고 단속이 느슨한 데다 도로 사정이 열악해, 매년 수천 명이 교통사고로 목숨을 잃고 있습니다.



이번 사고가 난 기자주에서는 지난 8일에도 열차 추돌과 탈선 사고가 일어나 120명 넘는 사상자가 발생했습니다.



(화면출처 : X@SouleFacts, 영상편집 : 박선수)