<앵커>



미국 서부의 캘리포니아 해안 곳곳이 물바다가 됐습니다. '킹 타이드'라고 불리는 높은 만조에 파도까지 휘몰아쳐, 부두가 무너지고 주택들이 침수됐습니다.



김영아 기자의 보도입니다.



<기자>



ㄱ자로 놓여있던 부두 한 켠이 파도에 휩쓸려 힘없이 쓰러집니다.



방파제를 뛰어넘어 덮쳐오는 파도에 놀란 사람들이 황급히 달아납니다.



해안가 도로는 부서진 방파제 조각들로 곳곳이 가로막혔고 2층 높이까지 밀려온 파도에 집 안까지 물바다가 됐습니다.



[리비에르/침수지역 주민 : 정말 드문 일이에요. 우리가 이곳에 26년 동안 살았는데 한 번도 침수된 적이 없거든요. 이 모든 게 처음 겪는 일이에요.]



현지시간 25일 미국 서부 캘리포니아 해안에 이례적으로 높은 만조, '킹 타이드'가 덮쳤습니다.



샌프란시스코 인근 퍼시비카의 부두가 일부 무너지고, 해안가 도로와 주택들이 침수됐습니다.



샌디에이고와 라호야에선 만조 수위가 각각 2.61m, 2.47m까지 치솟아 역대 최고를 기록했습니다.



오렌지카운티에는 홍수 경보가 발령됐습니다.



킹 타이드는 주로 달과 지구, 태양이 거의 일직선으로 놓여 인력이 강력해질 때 발생합니다.



캘리포니아 지역에선 해마다 한두 차례 발생하는데, 올해는 적도 부근 해수면 온도가 평균보다 2도 이상 높아지는 '슈퍼 엘니뇨'와 겹치면서 평소보다 파도 높이가 30cm가량 더 높아졌습니다.



[대니얼 스웨인/캘리포니아 대학교 기후 과학자 : 강력한 엘니뇨가 (온난화에) 정점을 찍고 전 세계 기후 패턴을 크게 뒤바꿔서 서로 다른 지역에 극심한 홍수나 심각한 가뭄이 닥치기 쉬운 환경을 만듭니다.]



미 국립기상청은 수위가 더 높아질 수 있다며 27일이 최대 고비가 될 걸로 내다봤습니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 이준호)