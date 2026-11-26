<앵커>



우리 정부는 일단 선방했다고 자평하고 있지만, 개운치 않은 대목이 남았습니다. 미국이 한국 반도체 산업, 특히 호남 반도체를 직접적으로 비판하고 나선 겁니다. 정부와 반도체 업계는 납득하기 어렵다는 반응입니다.



이어서 최승훈 기자입니다.



<기자>



미국 정부는 오늘(26일) 관세 발표 직후, 호남 반도체 클러스터 투자를 콕 집어서 비판했습니다.



[제이미슨 그리어/미국 무역대표부 대표 (CNBC) : 한국은 올여름 정부 지원과 인프라에 관한 여러 계획을 발표했습니다. 이런 것들은 실제 수요에 대응하는 게 아닙니다.]



미국 무역대표부는 보고서에서, 한국 정부의 지원으로 반도체 공급을 늘리고 가격을 낮추면, 미국 기업의 판매 기회를 빼앗을 수 있다고 주장했습니다.



그러면서 합의가 어긋날 경우에는 반도체 수출이 많은 한국과 타이완에는 일본이나 EU의 20%보다 많은 최대 25% 관세를 부과할 수 있다고도 공언했습니다.



하지만 무역적자를 줄이기 위한 무리한 트집 잡기라는 게 우리 측 시각입니다.



우리 정부는 미국 인공지능 산업의 경쟁력을 높이기 위해서, 한국이 나서서 인프라를 구축하는 것이라는 점을 적극 설명해 나갈 방침입니다.



반도체 업계 역시 미국 기업들 수요를 맞추기 위해서 기업 스스로 손실 위험을 감수하면서 투자에 나선 것이라고 항변합니다.



특히 인텔과 마이크론에 막대한 보조금을 쏟으면서 자국에 공장을 키워 온 미국 정부가 우리 정부 지원을 문제 삼는 건 모순이란 지적도 나옵니다.



[김양팽/산업연구원 전문연구원 : 간단하게 얘기하면 그냥 '내로남불'인 거죠. 그렇게 하려면 자기들도 지금 TSMC나 삼성이나 공장을 미국에 지으라고 하면 안 되는 거였죠.]



올해 대미 무역흑자는 반도체 호황에 힘입어 사상 처음 1천억 달러를 넘은 상황.



미국이 언제든 관세를 비롯한 압박 카드를 다시 꺼내 들 가능성이 여전히 남아 있는 만큼, 정교한 대응책을 더 고민해야 할 시점입니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 현민희)