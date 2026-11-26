<앵커>



트럼프 미국 대통령이 또 관세를 부과를 예고했습니다. 이번엔 제품을 과잉 생산해 미국 산업에 피해를 준다는 명분입니다. 우리는 기존 합의에 따라 일단은 15% 상한을 지켰지만, 최대 25%까지 인상될 여지도 있습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



미국 무역대표부가 8개월간 진행한 무역법 301조 조사 결과를 토대로 14개 경제권에 대한 과잉생산 관세안을 내놨습니다.



한국에는 기존 한미 무역합의와 지난 7월 확정된 강제노동 관세 12.5%를 합쳐 최대 15%의 상한을 제시했습니다.



한국 정부가 산업별 육성 계획을 세우고 정책금융기관을 통해 우대 대출을 지원하는 방식 등을 과잉생산의 근거로 들었습니다.



[제이미슨 그리어/미국 무역대표부 대표 : 이러한 표적 관세 중 상당수는, 우리가 이른바 합의된 세율이라고 부를 만한 수준을 따르게 될 것입니다.]



한국과의 협의나 기존 약속 이행이 만족스럽지 않을 경우, 관세율을 25%까지 올릴 수 있다는 단서도 달았습니다.



무역합의에 따른 상한은 지키면서도, 대미 투자 합의 이행을 압박하기 위한 카드는 남겨둔 걸로 해석됩니다.



같은 날 백악관 당국자는 쿠팡에 대한 과징금을 문제 삼아, 한국이 미국 기술기업을 공정하게 대우하겠다던 약속을 어겼다고 비판하기도 했습니다.



중국도 기본 상한은 20%지만, 협의가 결렬되면 최대 40%까지 올릴 수 있도록 열어뒀습니다.



이번 관세안은 지난 2월 연방대법원이 비상권한에 근거한 관세를 무효로 판결하자 트럼프 행정부가 대안으로 꺼내 든 카드입니다.



물가와 생활비 상승이 중간선거 참패 요인으로 꼽히고 관세가 그 원인 가운데 하나로 지목됐지만, 트럼프 대통령은 보호무역 기조를 굽히지 않고 있고, 글로벌 통상 불확실성도 해소되기 어렵게 됐습니다.



대상국들은 즉각 반발했습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 소위 '과잉생산 문제'는 잘못된 전제이며, 중국은 이를 정치적 술책의 구실로 삼는 것에 반대합니다.]



EU 집행위원회도 유럽이 과잉 생산의 원천이라는 전제를 강력히 거부한다고 반발했습니다.



다만 관세는 공청회를 거쳐 내년 초 확정되는 데다, 기존 합의 틀을 크게 벗어나지 않아 주요국들은 즉각적인 보복보다 물밑 협상에 주력할 가능성이 크다는 관측이 나옵니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직)