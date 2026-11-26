<앵커>



최근 한국전력에서 해킹으로 유출된 150만 건의 개인정보가, 텔레그램에서 판매되고 있는 것으로 확인됐습니다. 저희 취재진이 이 해커에게 접촉해 판매 중인 정보를 확인해 봤더니, 실제 이번 공격으로 유출된 고객정보였습니다.



이태권 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



지난 20일 개인정보 약 150만 건이 유출된 한국전력 해킹 사태.



한전 측은 이틀 뒤 요금 납부용 시스템 한전ON의 고객정보 65만여 건과 전자조달시스템 기업 정보 87만 건이 유출됐다고 밝혔습니다.



그런데 그다음 날인 23일 한 해커가 자신의 텔레그램 채널에 한전에서 유출된 고객정보를 판다는 글을 올린 걸로 확인됐습니다.



취재진이 구매자로 가장해 직접 접촉해 보니, 이 해커는 고객정보 약 104만 건을 갖고 있고 이 중 20만 건은 이름과 계좌번호, 주민번호, 전화번호, 주소 등이 모두 포함됐다고 설명합니다.



그러면서 1건당 500원에 팔겠다며 일부 명단을 샘플로 보내기까지 했습니다.



해당 명단 피해자에 직접 연락해보니, 피해자는 자신의 개인정보가 맞다면서 당황한 반응을 보였습니다.



[개인정보 유출 피해자 : (실제 선생님이 살고 계신 주소예요 여기가 그러면은?) 네 맞는데요. 근데 전화하시는 분은 맞으신 거 맞아요? SBS 맞아요? (제가 명함 문자로 바로 지금 보내드릴게요.) 명함도 믿을 수가 없는데요.]



앞서 한전에서 유출된 정보가 비공개 인터넷 공간, 다크웹에서 유통되고 있다는 사실이 알려졌는데, 유출 개인정보가 일반 SNS까지 넘어온 겁니다.



[황석진/동국대 국제정보보호대학원 교수 : (다크웹은) 일반인들이 접근하기는 사실상 한계가 약간 있었는데 텔레그램을 통해서 유통이 된다고 그러면 아무래도 개인정보가 훨씬 더 범죄자들 손에 갈 수 있다….]



해커는 또 자신은 고객정보만 빼냈고 전자조달 시스템은 다른 팀이 해킹한 거라고 밝혔습니다.



이번 한전 해킹 사태에 최소 2개 팀이 개입한 거로 추정되는 대목입니다.



[한전 관계자 : SRM(전자조달) 정보 유출은 저희 쪽을 해킹했다고 주장하는 해커가 저희 쪽에 먼저 연락을 해 온 거예요. (한전ON은) 갑자기 시스템이 느려져가지고 저희가 확인을 해보니까 정보 유출이 되었던….]



한전 측은 이 해커가 판매 중인 고객정보가 이번 공격에서 유출된 게 맞다면서 2차 피해를 막기 위해 보상 보험 가입을 제공하는 등 추가 피해 방지에 주력하고 있다고 강조했습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이가진)



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<앵커>



이 내용 취재한 사건팀 이태권 기자 나와 있습니다.



이 기자, 이 해커는 어떻게 접촉하게 됐습니까?



Q. '유출 정보 판매' 해커, 어떻게 접촉됐나?



[이태권 기자 : 아무래도 피해 규모가 크다 보니 2차 피해는 없을까 걱정이 큰 상황입니다. 저희에게 연락해 온 제보자도 추가 피해가 우려된다며 이 해커의 판매 정황을 제보해 왔습니다. 통상 이렇게 개인정보가 유출되면 일반 포털에는 노출되지 않는 이른바 다크웹에서 음성적으로 거래되곤 합니다. 외부에 드러나지 않게 거래하기 위해서인데요. 이 해커는 다크웹에 자신의 텔레그램 채널을 홍보하면서 한전에서 유출한 개인정보를 판매하고 있다고 알린 것으로 파악됐습니다. 현재 해당 게시글은 삭제된 상태인데, 저희는 제보자를 통해 알게 된 해커의 아이디를 검색해 텔레그램에서 접촉할 수 있었습니다.]



Q. 해커 정체는 누구?…파악된 범행 정황은



[이태권 기자 : 아직 구체적인 신원은 파악되지 않았습니다. 해커의 텔레그램 채널에서는 이번 한전 유출 개인정보 외에 다른 다양한 개인정보들도 판매하고 있는 걸 확인할 수 있었는데요. 해커는 대출 관련 개인정보를 비롯해 도박 상품권 충전 업체의 이용자 정보까지 팔고 있다고 홍보하고 있었습니다. 추가 피해 방지를 위해서라도 수사기관 등의 요청이 있다면 저희도 적극 협조할 예정입니다.]