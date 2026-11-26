<앵커>



한덕수 전 총리 재판에서 위증한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 대법원이 무죄를 확정했습니다. 윤 전 대통령 측은 이번 판결이 내란 혐의 재판에 유리하게 작용할 수 있다는 해석을 내놨는데요. 억지 주장이라는 비판이 나옵니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지난해 11월 한덕수 전 총리의 내란 혐의 재판에 증인으로 나온 윤석열 전 대통령.



윤 전 대통령은 한 전 총리가 건의하기 전부터 국무회의를 개최할 계획이 있었다는 취지로 말했습니다.



[윤석열/전 대통령 (지난해 11월) : 전 세계에 알리면서 계엄 선포를 하기 때문에 당연히 국무회의가 필요하다는 것도 알고 있었고요.]



하지만 특검은 사실과 다르다며 윤 전 대통령을 위증 혐의로 기소했는데 1심과 2심에 이어 오늘(26일) 대법원에서 무죄가 확정됐습니다.



특검이 제출한 증거만으론 윤 전 대통령의 증언을 허위로 보기 어렵다는 겁니다.



윤 전 대통령 변호인단은 특검이 소설을 썼다며 이렇게 말했습니다.



[김계리/윤석열 전 대통령 변호인 : 특검에 감사를 드립니다.]



[배의철/윤석열 전 대통령 변호인 : 비상계엄의 절차적 정당성을 판단할 때 충분한 참고가 될 것으로 저희는 기대하고 있습니다.]



내년 1월 선고 예정인 윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 항소심 등에서 오늘 판결이 윤 전 대통령에게 유리하게 적용될 거란 해석입니다.



하지만 대법원은 지난 19일 한덕수 전 총리의 상고심에서 12·3 비상계엄을 내란으로 판단했고, 국무회의 심의와 관계없다고 못 박았습니다.



[권영준/대법관 (지난 19일) : 비상계엄을 선포하려는 윤석열의 의사는 이미 확고하였고, 내란의 핵심적인 실행 행위는 국무회의 심의와 무관하게 이뤄졌습니다.]



법조계에서는 윤 전 대통령의 위증 혐의 무죄를 비상계엄의 정당성은 물론 내란 혐의와 연결 짓는 건 억지라는 평가가 나옵니다.



[양홍석/변호사 : 객관적으로 국무회의는 형식조차 사실은 갖추지 못한 것이라는 평가가 이미 내려진 상태고.]



따라서 내년 1월 내란 우두머리 혐의 항소심에서 윤석열 전 대통령 측의 기대가 반영될 가능성은 낮다는 관측입니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 최진화)