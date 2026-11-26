<앵커>



국회의원들은 의원직에서 물러날 때 정치 후원금 계좌를 모두 비워야 합니다. 남은 돈은 소속 정당 등에 넘기도록 법에 정해져 있는데요. 하지만 보좌진에게 퇴직 위로금 성격의 돈인 전별금으로 지급해, 후원금 잔액을 소진하는 사례가 반복되면서 편법 논란이 이어져 왔습니다. 강유정 문화체육관광부 장관 후보자 역시 1억 5천만 원이 넘는 후원금 잔액을 모두 보좌진에게 나눠준 뒤, 의원직을 사퇴한 것으로 파악됐습니다.



박찬범 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



인사청문회 준비단에 첫 출근한 강유정 문화체육관광부 장관 후보자.



[강유정/문화체육관광부 장관 후보자 : 한국 문화의 중흥기를 꾸준히 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 성실히 언론 그리고 국민들의 질문에 답하겠습니다.]



강 후보자는 이재명 정부의 청와대 대변인으로 발탁되기 전까지 1년 동안 민주당 비례대표 국회의원이었습니다.



SBS는 강 후보자의 의원 시절 정치 후원금 지출 자료를 입수해 전수 분석했습니다.



청와대 대변인 인선 발표 2주 뒤인 지난해 6월 17일, 강 후보자의 후원금 계좌에 남은 1억 5천여만 원 전액이 국회 보좌진 전별금 명목으로 지급됩니다.



4급 보좌관 2명에게는 각각 3천800여만 원이 지급됐고, 나머지 비서관 7명도 후원금을 나눠 받았습니다.



이 가운데 3명은 강 후보자를 따라 청와대 대변인실로 자리를 옮겼습니다.



정치자금법에는 의원직에서 물러날 경우 후원금 계좌를 모두 비우도록 돼 있습니다.



남은 돈은 소속 정당에 인계하도록 규정돼 있지만, 잔액을 남기지 않기 위해 보좌진들에게 후원금을 나눠 주는 이른바 '땡처리' 논란이 관행처럼 되풀이되고 있습니다.



지난 3년간 의원직에서 물러나면서 퇴직 위로금을 지급한 의원은 모두 152명, 1억 원이 넘는 돈을 나눠준 의원은 강 후보자를 포함해 2명뿐입니다.



선관위는 SBS에 "정치 후원금으로 보좌진 퇴직 위로금을 지급하는 건 통상적인 범위 내에서 가능하다"고 알려왔지만, 1억 5천만 원이 통상적인 범위인지에 대해서는 답변하지 않았습니다.



강 후보자 측은 "갑작스러운 자리 이동으로 직원들이 직을 잃게 돼 전별금으로 지급했고, 누구에게도 돌려받지 않았다"고 해명했습니다.



(영상편집 : 이승희, 디자인 : 김한길·이종정, VJ : 김준호)