<앵커>



이자 부담은 커지는데, 내 소득은 늘지 않는 이 상황, 부동산 시장에도 영향이 있을 걸로 보입니다. 집값 상승세가 꺾이는 현상이 강남에서 한강을 따라 영등포와 광진구까지 점점 번지고 있는데, '금리 인상'은 이 속도를 더 높일 수 있습니다.



보도에 전형우 기자입니다.



<기자>



부동산원이 오늘(26일) 내놓은 주간 집값 통계에서, 집값이 약세로 돌아선 서울 지역이 더 늘어났습니다.



강남 3구를 시작으로 2주 전엔 성동과 강동구, 지난주 용산과 동작구에 이어 이번 주에는 영등포와 광진구까지 한강을 따라서 동서로 하락세가 번져가고 있습니다.



영등포구 당산동의 이 아파트도, 지난달 초 84제곱미터형이 23억 5천만 원에 신고가를 기록하고는, 그 이후로는 호가를 낮춰도 거래가 좀처럼 이뤄지지 않고 있습니다.



[서울 영등포구 당산동 공인중개사 : (8천만 원 깎아서) 22억 7천만 원에 나왔는데 거래가 안 되고 있거든요. 매수자들이 돈이 없으니까. 대출을 융통할 수 있는 상황들이 안 되니까.]



서울 외곽과 경기 남부는 여전히 뜨겁습니다.



성북과 노원은 이번 주에도 0.3% 안팎 뛰었고, 동대문구와 서대문구는 상승폭을 키웠습니다.



용인 기흥과 화성 동탄 등은 한 주 만에 0.5%씩 뛰었습니다.



하지만 이곳들도 금리가 더 오른다면 충격을 받게 될 걸로 분석됩니다.



'현금 부자'만 살 수 있는 강남권과 달리, 15억 이하 중저가 아파트는 대출을 끼고 사는 실수요자들이 많기 때문입니다.



특히 실질소득이 줄고 대출이자가 늘면 그만큼 집을 살 여력은 줄어듭니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 외곽 주택 시장은 대출이 활용된 실수요 주택 구입이 많은 만큼 가격 상승폭이 둔화된다든지 일부 지역에서는 가격 조정 압력이 있을 수 있겠습니다.]



다만 앞으로 2년 이상 서울의 신규 아파트 입주 물량이 크게 줄어들 것으로 예상되는 건 반대로 집값을 떠받치는 요인입니다.



매수세를 위축시키는 고금리와 집값을 떠받치는 공급 부족, 두 힘이 맞서면서 지역별 집값 흐름은 한동안 엇갈릴 전망입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 소지혜, VJ : 정한욱)