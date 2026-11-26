<앵커>



그런데 이렇게 금리가 오르고 물가도 뛰다 보니, 서민들의 실질소득은 줄어들었습니다. 돈을 벌어도 물가 상승을 못 따라가는 상황입니다. 여윳돈이 없으니 내수까지 위축돼, 자영업자들의 어려움이 커지고 있습니다.



김태원 기자가 상인들 얘기를 들어봤습니다.



<기자>



서울 영등포 시장입니다.



10년째 장사를 하지만, 갈수록 손님이 줄어들고 있습니다.



[최정환/수산물 상인 : 예전에 비해 물가가 너무 많이 올라서. 고등어 같은 경우 세 마리 오천 원에 팔았는데, 지금 같은 경우 1만 원이 넘어가니까.]



근처 식당도 상황은 크게 다르지 않습니다.



[박영숙/식당 상인 : 전체적으로 야채나 고기나 (가격이) 많이 올랐는데, 여기선 올릴 수가 없죠. 지금도 안 올려도 (손님이) 없는데, 올리면 더없지.]



이런 자영업자들이 지난 3분기에 장사로 번 돈인 사업소득이 3년 만에 마이너스로 돌아선 것으로, 국가데이터처 조사 결과 나타났습니다.



[최정환/수산물 상인 : 월세 내기가 좀 힘들어요. 그리고 직원들이 많기 때문에 직원들 월급 주기도 힘들고.]



올해 3분기 가구의 실질소득, 그러니까 물가 오른 걸 감안한 소득도 10분기 만에 꺾였습니다.



서민들 지갑이 얇아지면서 시장 손님도 함께 줄었다는 게 상인들 얘기입니다.



[윤옥숙/시장 상인 : 사람이 하나도 안 다니잖아요. 전혀 안 다녀요. 부자들은 여기로 오겠어요? 아니죠.]



반도체 호황의 온기는 남 일입니다.



소득이 낮은 가구에서 특히 어려움이 두드러졌습니다.



소득 하위 20%에 해당하는 1분위 가구의 월평균 소득은 127만 7천 원으로, 지난해 같은 기간 대비 2.7% 줄었습니다.



하위 20% 가구의 절반 이상은 쓸 수 있는 돈보다 지출이 많은 '적자 가구'로 나타났습니다.



장사가 안 되는 가운데 자영업자가 늘어나는 폭도 둔화했습니다.



근처 상가엔 임대 문의 현수막이 걸려 있습니다.



최근엔 매물만 늘고 있다는 게 공인중개사 얘기입니다.



[손은숙/공인중개사 : 점점 어느 날부터는 이렇게 썰렁해지고 골목이. 손님들이 없고, 계속 매물도 나오기만 하고. 폐업하는 사람들이 많은 거죠.]



금리 인상 소식에 대출을 낀 자영업자는 이자 부담이 커질 수 있는 상황.



고금리와 고물가 속에 저소득층과 자영업자의 삶은 한층 더 팍팍해질 전망입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 한송연)