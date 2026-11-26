▲ 그룹 리센느가 3일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 네 번째 미니앨범 '펄스(PULSE)' 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 '백화요란'의 무대를 선보이고 있다.

올해 가장 인기를 누린 케이팝 스타는 우리나라에서는 리센느, 중국에서는 에스파, 일본에서는 방탄소년단(BTS)으로 각각 나타났습니다.음악 플랫폼 멜론은 이런 내용을 담은 한중일 통합 K팝 차트인 '글로벌-K 차트'의 데이터 분석 보고서를 내놓았습니다.이번 보고서는 지난 6월 출범 이후 누적된 멜론(한국), 텐센트 뮤직(중국), 라인뮤직(일본) 3개 플랫폼의 '글로벌-K 차트' 데이터와 전 세계 팬들의 다양한 참여 활동 지표를 다각도로 분석한 것입니다.지난 5월 11일부터 9월 30일까지 각 플랫폼의 일간 차트를 분석한 결과 멜론에서는 리센느, 텐센트 뮤직에서는 에스파, 라인뮤직에서는 BTS가 가장 많이 1위에 올랐습니다.멜론은 "세계 어디에서나 방탄소년단이 '현재형 레전드 가수'로 나타난 가운데, 한국에서는 리센느의 '러브 어택'(LOVE ATTACK) 차트 역주행이 7월부터 본격화돼 국가마다 서로 다른 케이팝 소비 지형이 드러났다"라고 분석했습니다.3개국을 통합해 집계한 '글로벌-K 차트'에서 이 기간 단 한 번이라도 정상을 밟은 팀은 BTS·에스파·빅뱅·르세라핌·라이즈·스트레이 키즈·있지 등 총 일곱팀이었습니다.'톱 10'에 가장 오래 머문 아티스트는 BTS와 에스파로 집계 기간 143일 동안 머물렀습니다.이어 아이브(135일), 세븐틴(119일), 빅뱅(112일) 순이었습니다.'톱 10'에 진입한 아티스트 42팀을 유형별로 보면 보이그룹이 17팀(40.5%)이었고, 걸그룹은 16팀(38.1%)이었습니다.솔로 가수는 9명(21.4%)이었습니다.올해 정규 5집 '아리랑'으로 복귀한 BTS는 집계 기간 143일 가운데 59일간 일간 통합 1위를 차지해 최다 1위 아티스트가 됐습니다.특히 라인뮤직에서는 143일 동안 하루도 빠짐없이 1위를 기록했습니다.멜론은 "멜론, 라인뮤직, 텐센트 뮤직 3개 플랫폼의 일간 차트에서 모두 1위에 오른 아티스트는 BTS가 유일하다"라고 설명했습니다.리센느는 5월 13일 90위에서 7월 9일 4위까지 오르며 '역주행의 정석'을 보여줬는데, 멜론에서는 61일간 1위에 오르며 최다 1위 아티스트가 됐습니다.'글로벌-K 차트'는 지난 6월부터 9월까지 전 세계 193개국에서 조회됐습니다.10월 기준 월간 활성 이용자 수는 516만 명을 넘겨 첫 달 206만 9천 명과 비교해 약 2.5배로 늘어났습니다.이용자 가운데 85%는 해외 이용자로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)