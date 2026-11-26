'리프팅을 받았는데 턱선이 특히 만족스럽다.', '피부과를 다녀왔는데 훨씬 더 만족스러웠다.' 모두 광고를 위해 작성된 가짜 성형외과 후기입니다.



매출을 올리기 위해 중국 해킹조직으로부터 한국 포털사이트 계정을 사들여 가짜 후기 등 광고글을 게시한 혐의로 성형외과와 광고업체 직원 등 52명이 경찰에 붙잡혔습니다.



이곳을 비롯한 성형외과 4곳은 광고대행사나 수십 명의 직원을 둔 직영 광고업체를 통해 허위 후기를 게시한 걸로 조사됐습니다.



이들은 2021년 8월부터 2026년 7월까지 중국 칭다오에 있는 해킹 조직이 텔레그램으로 판매한 포털 계정을 이용해 허위 글을 올렸는데, 계정 해킹 피해자만 800여 명, 게시글은 8,400개가 넘습니다.



[오규식/서울경찰청 사이버수사2대장 : 광고 대행업체에서는 텔레그램을 이용해서 해킹된 계정을 개당 만원에서 3만 원어치 정도로 사고요. 이를 또 다른 병원 측에다가 한 5만 원에 되팔기도 합니다.]



병원은 광고 대가로 허위 후기 댓글은 100개당 50만 원, 후기 글은 건 당 4만 원을 제공했고, 성형 카페 등에서 광고들이 상위에 노출되도록 만드는 작업의 대가로는 한 달에 500만 원을 제공한 것으로 확인됐습니다.



경찰은 의료법 위반, 자금은닉법 위반 등 혐의로 성형외과 원장 등 50명을 불구속 송치하고 해킹조직에 자금을 전달한 2명을 구속 송치했습니다.



또, 범죄 수익금으로 확인된 2억 원가량을 몰수·추징 보전 조치하고, 인터폴 적색수배를 통해 중국에 남아있는 총책을 쫒고 있다고 밝혔습니다.



(취재 : 이세현, 화면제공 : 서울경찰청, 영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이상민, 제작 : 디지털뉴스부)