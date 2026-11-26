▲ 오타니 쇼헤이

올해 부상으로 고전한 일본 출신 야구 천재 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 트레이드 마크인 투타 겸업의 균형을 맞추고자 현재 구단과 협의 중이라고 밝혔습니다.교도 통신 등 일본 언론에 따르면, 오타니는 오늘(26일) 일본 언론과 화상 인터뷰에서 투타 겸업과 관련해 "너무 많이 쉬는 것도 안 좋고, 너무 훈련하는 것도 위험하다"며 "구단과 내게 몇 가지 계획이 있다"고 근황을 전했습니다.오타니는 올해 왼쪽 무릎 통증, 오른쪽 이두근 염증으로 마운드와 타석에서 제 몫을 못 했습니다.투수로는 7월 4일 등판이 마지막이었습니다.오타니는 "여러 의사를 찾아갔지만, 통증과 염증의 정확한 원인을 규명하지 못했다"며 "투타 겸업과 관련해 구단과 내가 의견을 정확하게 주고받아 접점을 찾는 게 가장 중요하다"고 오프 시즌의 과제를 설명했습니다.오타니는 "투타를 겸업하는 것이 내 강점을 가장 잘 발휘할 수 있는 방식이며 팀에도 가장 좋은 방안"이라고 강조하며 "투수 복귀 시점을 늦출 수도 있고 시즌 전체에 걸쳐 등판 일정을 분산하는 등 여러 방법이 있다"고 말했습니다.오는 12월 2일까지 MLB 30개 구단과 선수노조가 새 노사 협약을 마련하지 못하면 MLB는 직장폐쇄에 들어갑니다.이러면 오타니처럼 재활 중인 선수들은 구단 시설을 사용할 수 없어 타격을 받고 2027시즌 개막도 미뤄질 수 있습니다.오타니는 "어느 정도는 언제든 시즌을 시작할 수 있도록 몸을 만들어 놓는 것이 중요하다"며 "타자로서는 일찍 준비할수록 좋지만, 투수로서는 준비했다가 시간을 허비하면 불필요한 피로를 쌓는다. 의사 결정에서 이 부분이 가장 어렵다"고 투타 겸업의 애로를 소개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)