36분을 뛰고 이튿날 수술

6개월째 임시 치아로 경기…아직 끝나지 않은 치료

이미 잡혀있던 수술 일정

농구협회 "선발 전 선수들을 일일이 확인하지 않는다"

"공문으로 그냥 온 거예요"…구단과의 소통은?

12명 중 7명 교체…선발은 협회가, 부담은 구단이?

태극마크의 무게, 협회도 함께 짊어져야 한다

남자농구 대표팀이 월드컵 예선을 앞두고 최초 선발한 12명 가운데 7명을 부상으로 교체했다. 아시안게임 금메달의 기쁨이 채 가시기도 전에 대표팀을 둘러싼 논란이 다시 커졌다. 소집 직전까지 소속팀 경기에 출전했던 선수들에게는 국가대표로서 책임감이 부족하다는 비판이 쏟아졌다. 병역 혜택이 걸린 대회가 아니면 태극마크를 가볍게 여기는 것 아니냐는 의심까지 나왔다. 팬들이 의문을 품는 것은 자연스럽다. 하지만 소속팀 경기에는 뛰고 대표팀에는 합류하지 않았다는 사실만으로 선수의 태도를 판단할 수 있을까? 언제 다쳤는지, 어떤 치료가 필요했는지, 치료를 미룰 수 있었는지에 따라 이야기는 달라진다. 대표팀을 선발한 대한민국농구협회에도 질문을 던져야 한다. 선수들의 몸 상태와 치료 계획을 얼마나 파악하고 있었을까.논란의 중심에 선 선수 중 한 명은 KCC 허훈이다. 허훈은 대표팀 소집 하루 전인 지난 19일 정관장과의 경기에서 36분 넘게 뛰며 21점과 9개의 어시스트를 기록했다. 그런데 이튿날 임플란트 시술을 받고 대표팀에 합류하지 못했다. 멀쩡히 경기를 뛰던 선수가 왜 하필 대표팀 소집 기간에 수술을 받느냐는 비판이 이어졌다. 그렇다면 허훈이 받은 임플란트 수술은 대표팀 일정을 마친 뒤로 미뤄도 되는 치료였을까?허훈이 수술을 받은 병원에 직접 확인했다. 병원 측에 따르면 허훈은 지난 5월 외상으로 앞니를 다친 뒤 지속적으로 치료를 받아왔다. 이번 시술은 단순히 임플란트 하나를 심는 것이 아니라 외상으로 손상된 치아를 재건하는 장기 치료 과정의 일부였다. 병원 관계자는 이번에 골이식과 함께 앞니 한 개에 임플란트를 심었으며, 주변에도 외상으로 신경치료를 받은 치아들이 있어 크라운을 씌워 보호하는 치료가 필요한 상태라고 설명했다. 특히고 강조했다. 임플란트를 심었다고 치료가 끝나는 것도 아니다. 주변 치아를 보호하는 보철 치료와 임플란트의 최종 보철까지 앞으로도 수개월의 치료가 남아 있다는 것이 병원 측 설명이다. 허훈은 지난 5월 부상 이후 임시 치아를 달고 경기에 출전해 왔다. 코트에서는 정상적으로 경기를 뛰는 것처럼 보였지만, 치아 치료는 반년 가까이 계속되고 있었다.허훈의 수술 일정은 대표팀 선발 이전부터 11월 리그 휴식기로 잡혀 있었다. 당초 예정일은 25일이었는데, 이를 닷새 앞당겨 휴식기가 시작되는 20일에 시술을 받았다. 이유는 회복 기간 때문이었다. 병원 관계자의 설명처럼 이번 수술은 임플란트를 심는 것으로 끝나는 간단한 치료가 아니었다. 골이식까지 함께 진행한 만큼 수술 부위가 안정되고 회복될 시간도 필요했다. 허훈은 리그 경기가 없는 기간을 최대한 활용해 회복 시간을 확보하기 위해 수술을 앞당겼다. 병원 관계자는 앞니 부위는 뼈가 얇아 수술 후 출혈과 부종이 심할 수 있고, 눈 밑까지 멍이 들기도 한다고 설명했다. 또, 출혈이 멎었다가도 운동을 하게 되면 간단한 러닝이라 할지라도 다시 지연성 출혈이 일어나기도 한다며 일반적으로 수술을 받은 환자들에게 일주일에서 열흘 정도 휴식을 취하고 평소 하던 운동도 하지 않도록 권고한다고 했다. 실제로 허훈은 수술을 받은 지 닷새가 지난 25일에도 출혈이 있는 상태라고 했다. 수술 전날까지 경기를 뛰었다는 사실과 수술 직후에도 경기를 뛸 수 있느냐는 것은 별개의 문제다. 수술 전에는 임시 치아를 달고 경기에 나설 수 있었지만, 수술 후에는 새로 생긴 상처와 이식 부위가 회복될 시간이 필요하기 때문이다.물론 11월 20일이 수술을 받을 수 있는 유일한 날짜는 아니었다. 하지만 대표팀 원정 경기를 모두 마친 뒤 수술을 받는다면 리그 휴식기가 대부분 지나 회복 시간을 충분히 확보하기 어려워진다. 그렇다고 다음 휴식기까지 치료를 미루는 것도 간단한 문제가 아니다. 리그 휴식기를 이용해 치료한다는 전제에서 이번 기회를 넘기면 다음 후보 시점은 내년 2월 A매치 휴식기다. 그때도 대표팀 일정 때문에 치료를 미룬다면 시즌이 끝나는 5월까지 기다려야 할 수도 있다.부상 이후 약 1년 동안 임시 치아를 달고 경기에 나서면서 주변 치아의 추가 손상 위험까지 감수해야 하는 셈이다. 수술 날짜를 며칠 조정하는 것과 치료 자체를 수개월 미루는 것은 전혀 다른 이야기다.중요한 것은 허훈이 수술 전날 얼마나 잘 뛰었느냐가 아니라 어떤 치료가 필요했고, 치료를 얼마나 미룰 수 있었으며, 수술 후 얼마나 회복해야 했느냐다. 경기에 뛸 수 있는 몸 상태와 치료를 미뤄도 되는 몸 상태는 별개의 문제다. 이런 사정을 확인하지 않은 채 대표팀을 위해 치료를 미뤘어야 한다고 요구하는 것은 선수의 건강에 관한 판단을 국가대표로서의 책임감 문제로 바꾸는 일이다.그렇다면 농구협회는 허훈의 치료 일정을 알고 대표팀에 선발했을까?KCC 구단과 허훈은 모두 대표팀 명단이 발표되기 전 농구협회로부터 차출과 관련한 연락이나 사전 협의가 없었다고 설명했다. 농구협회 관계자에게 직접 물었다. 대표팀 최종 명단을 확정하기 전에 선수들의 몸 상태와 합류 가능 여부를 확인하는 절차가 있느냐고. "사전에 국가대표를 뽑기 전에 대상 선수들을 일일이 확인하지는 않습니다. 확인할 수도 없고요." 농구협회 관계자는 시즌 중인 만큼 선수들의 몸 상태가 좋을 때이고, 부상 소식도 언론을 통해 많이 알려지기 때문에 모든 선수를 개별적으로 확인하지는 않는다고 덧붙였다. 하지만 시즌 중 꾸준히 경기에 출전하는 선수라도 치료나 재활이 필요한 상태일 수 있다. 허훈이 대표적인 사례다. 경기 출전 여부와 언론에 공개된 부상 정보만으로는 선수의 건강 상태나 향후 치료 일정까지 파악하기 어렵다.하윤기의 사례도 의문을 남긴다. 하윤기는 이미 부상으로 10월 25일 이후 소속팀 경기에도 출전하지 못하고 있었는데 대표팀에 선발됐다가 뒤늦게 교체됐다. 농구협회 관계자는 아시안게임 때 부상 회복이 늦어져 합류하지 못했던 하윤기가 시즌에 들어가면 몸 상태가 좋아질 것이라는 의견이 많아 대표팀 후보군에 포함했다고 설명했다. 회복 가능성을 고려해 후보군에 넣는 것은 충분히 이해할 수 있다. 하지만 후보군에 포함하는 것과 실제 합류 가능 여부를 확인해 최종 명단에 올리는 것은 다른 문제다. 모든 후보 선수의 몸 상태를 일일이 확인하기 어렵더라도, 적어도 최종 선발할 12명의 합류 가능 여부를 확인하는 것까지 어려운 일일까?한 프로농구단 프런트에게 대표팀 선발 과정에서 농구협회와 사전 협의가 있었는지 물었다. "최소한 우리 구단의 경우는 농구협회에서 구단 사무국 쪽으로 일체 연락 오는 게 없습니다." 대체 선수를 선발할 때도 마찬가지였다고 한다. "공문으로 그냥 (통보가) 온 거예요. 사전 조율이라는 게 전혀 없어요." 이 프런트는 안준호 감독과 서동철 코치가 대표팀을 이끌던 때와는 운영 방식이 달라졌다고 했다. 당시에는 대표팀 지도자들이 구단 코칭스태프와 연락해 선수들의 몸 상태를 파악했고, 필요하면 구단 사무국에도 연락해 합류 가능 여부를 미리 확인하고 조율했다고 설명했다. 핵심은 농구협회가 선수나 구단에 전화를 한 통 했느냐가 아니다. 선수의 부상과 재활, 치료 일정에 관한 정보가 대표팀 선발 과정에 제대로 반영됐느냐다. 공문으로 선발 결과를 통보하는 것과 선발 전에 출전 가능 여부를 확인하는 것은 전혀 다른 일이다.12명의 선수 중 7명이 부상으로 교체된 것은 초유의 일이지만, 이를 모두 농구협회의 잘못으로 돌릴 수도 없고, 모두 선수들의 책임감 문제로 묶을 수도 없는 문제다. 다만 이미 발생한 부상과 예정된 치료는 사전에 확인할 수 있는 정보다. 뒤늦은 선수 교체는 대표팀과 구단 모두에 부담이다. 대체 선수는 갑작스럽게 일정을 바꿔야 하고, 소속 구단은 휴식기 훈련과 재활 계획을 조정해야 한다. 대표팀 감독도 선수 조합과 전술을 다시 맞춰야 한다. 이번의 경우 선수 교체와 신인 드래프트가 맞물리면서 KT에서는 신인 이동근을 포함해 최종 대표팀 12명 가운데 3분의 1인 4명이 태극마크를 달게 됐다. (이동근은 대표팀에 먼저 발탁된 뒤 신인 드래프트에서 KT의 지명을 받았다.) 물론 국가대표를 모든 구단에서 같은 수로 뽑아야 하는 것은 아니다. 선수의 기량과 포지션, 대표팀의 전술이 우선이다. 다만 비슷한 기량의 대체 자원이 여러 구단에 있다면 구단별 차출 부담도 고려할 수 있지 않을까?치열한 순위 경쟁 속에서 여러 선수를 한꺼번에 대표팀에 보내야 하는 구단이라면 휴식기 훈련과 팀 정비 계획에 영향을 받을 수밖에 없다. 수십억 원을 들여 팀을 운영하고 시즌 성적에 따라 코칭스태프와 프런트의 거취까지 달라지는 프로 구단의 사정도 살필 필요가 있다. 대표 선수가 차출되는 구단에는 경제적 부담도 따른다. 프로 선수들이 대표팀 해외 원정 때 항공기 비즈니스석을 이용하면 일반석과 비즈니스석의 차액은 소속 구단이 부담한다. 선수를 내주고 훈련 계획을 변경하는 데다 추가 비용까지 부담하는 구단에 충분한 사전 설명과 협의가 필요한 이유다. 구단의 협조는 당연하게 여기면서 정작 소통을 소홀히 한다면 신뢰를 쌓기 어렵다. 구단과의 사전 조율은 대표팀의 선발 권한을 양보하는 일이 아니다. 불필요한 선수 교체를 줄이고 최상의 전력을 구성하기 위해 필요한 과정이다.국가대표로서 책임감이 부족한 선수가 있다면 구체적인 사실을 확인해 비판해야 한다. 구단이 정당한 이유 없이 대표팀 차출을 막는 경우도 마찬가지다. 그러나 부상으로 대표팀에서 빠졌다는 결과만으로 선수의 의도까지 단정해서는 안 된다. 농구협회가 의학적 사유를 인정해 선수를 제외했다면 선수의 동의를 얻어 불참 사유를 정확하게 설명하는 것도 필요하다. 개인의 자세한 의료정보를 공개하지 않더라도 예정된 치료나 새롭게 발생한 부상으로 합류하지 못한 경우와 정당한 사유 없이 차출에 불응한 경우는 구분할 수 있다. 그래야 팬들도 사실에 근거해 판단할 수 있다. 허훈의 치료 계획을 확인하고, 하윤기의 몸 상태를 구단에 묻고, 대체 선수의 합류를 미리 조율하는 일은 태극마크의 권위를 낮추는 일이 아니다. 오히려 국가대표 선발에 대한 신뢰를 높이는 과정이다. 태극마크는 소중하다. 그렇기에 선수는 책임감을 갖고 대표팀에 임해야 하고, 구단은 적극적으로 협조해야 하며, 협회는 그에 걸맞은 선발과 운영 시스템을 갖춰야 한다. 태극마크의 무게를 선수에게 요구하려면, 태극마크를 부여하는 협회도 그 무게만큼의 책임을 다해야 한다.