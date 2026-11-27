00:00 167년 된 난제, 두 개의 증명

00:46 소수에는 어떤 규칙이 있을까

01:52 인간 수학자들의 167년

03:03 멈추지 않는 난제 경쟁

03:55 컴퓨터는 어떻게 증명을 검증할까

05:20 첫 번째 반전, 검증했지만 이해하지 못한다

06:15 두 번째 반전, 인간의 증명을 검토한 AI

06:59 충격에서 체념으로?

08:26 우리 삶은 어떻게 달라질까



1. 167년 된 난제, 두 개의 증명

12년 동안 수학 문제 하나를 붙잡고 연구한 수학자가 있습니다. 알레산드로 마술로라는 이탈리아 수학자인데요. 그가 작성한 논문은 무려 940쪽에 달합니다. 그런데 지난 20일, 앤트로픽의 수학자 레벤트 알푀게가 인공지능 클로드와 함께 167년 된 난제, 리만 가설을 풀었다고 발표했습니다. 증명에 쓰인 컴퓨터 코드만 1천700만 줄. 종이 한 페이지에 50줄씩 인쇄하면 34만 페이지에 달합니다. 공교롭게도 마술로의 논문도 같은 날 공개됐습니다. 두 증명을 검증하는 과정에서 흥미로운 일이 벌어졌는데요. 인간은 도대체 무엇을 풀려고 167년 동안 노력했던 걸까요?



2. 소수에는 어떤 규칙이 있을까

2, 3, 5, 7, 11, 13…. 1보다 큰 자연수 가운데 1과 자기 자신으로만 나누어 떨어지는 수를 '소수'라고 부릅니다. 1부터 100까지 숫자를 늘어놓고 소수만 남겨 봤습니다. 모두 25개입니다. 소수가 등장하는 간격을 보면 일정한 규칙이 없어 보이죠. 그럼 100만까지는 소수가 몇 개나 있을까요? 수학자들은 소수가 몇 개나 있을지 예측하는 공식을 찾아냈습니다. 100만 이하의 소수는 실제로 7만 8,498개인데요. 수학 공식으로 예측하면 약 7만 8,628개가 나옵니다. 130개 밖에 차이가 나지 않죠. 그런데 숫자의 범위를 100만이 아니라 1조, 1경, 그보다 훨씬 큰 수까지 넓혀도 이 예측을 얼마나 믿을 수 있을까요? 숫자의 범위가 커지면서 예측과 실제 개수의 차이도 커질 수 있는데, 그 오차는 어디까지 커질 수 있을까요? 이 질문과 깊이 관련된 게 바로 리만 가설입니다.



3. 인간 수학자들의 167년

독일 수학자 베른하르트 리만은 1859년, 소수의 분포를 연구하다가 이 오차의 크기를 알아낼 수 있는 수학적 단서를 발견했습니다. 리만의 추측이 맞다면 아무리 큰 수의 영역에서도 소수 개수의 예측값과 실제값이 얼마나 차이 날 수 있는지 그 한계를 알 수 있습니다. 그동안 수많은 수학자가 이 추측을 증명하려고 도전했는데요. 2021년에는 컴퓨터로 12조 개가 넘는 사례를 확인했는데, 리만의 추측에 어긋나는 경우는 단 하나도 없었습니다. 그런데 수학에서는 아무리 많은 사례를 확인해도 그것만으로 증명이 되지는 않습니다. 아직 확인하지 못한 곳에 예외가 숨어 있을 수도 있기 때문이죠. 끝없이 많은 경우에 대해 단 하나의 예외도 없다는 걸 논리적으로 보여줘야 합니다. 지난 8월 앤트로픽은 클로드가 기존 수학자들의 연구를 결합해 리만 가설 연구에 큰 진전을 이뤘다고 밝혔습니다. 그리고 석 달 뒤, 알푀게와 클로드는 마침내 예외가 단 하나도 없다는 증명을 찾아냈다고 발표했습니다. 인간이 오랫동안 쌓아온 지식이 AI 연구의 밑거름이 된 겁니다.



4. 멈추지 않는 난제 경쟁

미국 클레이 수학연구소는 2000년, 리만 가설을 문제당 상금 100만 달러가 걸린 밀레니엄 7대 난제 가운데 하나로 선정했습니다. 지난 9월 오픈AI는 이 가운데 하나인 나비에-스토크스 문제의 해법을 제시했죠. 그런데 이번에는 리만 가설의 증명이 나온 지

며칠 만에 앤트로픽이 또 다른 난제의 증명을 공개했습니다. 밀레니엄 난제인 'P 대 NP 문제'의 쌍둥이 격인 '밸리언트 난제'입니다. 불과 4시간 뒤 오픈AI도 같은 난제를 풀었다고 밝혔고, 이튿날에는 수학 논문 9편을 더 내놨습니다. AI 기업들이 앞다퉈 수학 난제의 해법을 내놓고 있는 겁니다. 그런데 난제를 풀었다고 발표하는 것과 그 증명이 정말 맞는지는 별개의 문제입니다. 이렇게 빠르게 쏟아지는 증명을 도대체 누가, 어떻게 확인할까요?



5. 컴퓨터는 어떻게 증명을 검증할까

리만 가설의 증명에 쓰인 코드가 1천700만 줄이라고 말씀드렸죠. 사람이 한 줄씩 읽어보기에는 엄청난 분량입니다. 그런데 이걸 검사하는 것도 컴퓨터가 할 수 있습니다. 수학자들이 사용하는 '린(Lean)'이라는 프로그램을 직접 실행해 보겠습니다. 어떤 두 자연수든 더하는 순서를 바꿔도 결과는 같다는 사실, 초등학교에서 배우죠. 이 명제와 그 근거가 되는 수학 정리를 컴퓨터가 읽을 수 있는 언어로 입력하겠습니다. 컴퓨터가 확인한 결과, 오류가 없습니다. 자 그럼 이번에는 덧셈 기호 하나를 곱셈으로 바꿔 보겠습니다. 앞서 제시한 근거로는 이 명제를 증명할 수 없다며 오류를 표시합니다. 린은 모든 수학 문제의 정답을 알려주는 프로그램은 아닙니다. 이미 확인한 사실을 근거로 다음 결론을 내릴 수 있는지, 논리의 연결고리를 하나씩 검사하는 프로그램입니다. 실제 리만 가설의 증명도 이런 방식으로 검사했습니다. 원래 풀어야 했던 문제와 컴퓨터에 입력한 문제가 일치하는지, 증명하지 않은 내용을 참이라고 가정하지는 않았는지도 확인했습니다. 서로 다른 여러 검증 프로그램으로 검사한 결과도 일치했습니다. 지난 21일, 린과 관련 수학 연구 공동체는 공개된 증명이 올바르다고 밝혔습니다.



6. 첫 번째 반전, 검증했지만 이해하지 못한다

그럼 이제 인간 수학자들이 할 일은 끝난 걸까요? 그렇지 않습니다. 증명의 논리가 맞다는 걸 확인하는 것과 왜 그런 방법으로 문제가 풀렸는지 이해하는 것은 다른 일이기 때문입니다. 증명을 검토하고 있는 마이클 루빈스타인 캐나다 워털루대 교수에게 물었습니다. 루빈스타인 교수는 "아직 부족한 것은 인간의 완전한 이해"라고 답했습니다. 증명이 워낙 방대하고 핵심 단계에 깊이 있는 현대 수학이 담겨 있어, 수학자들이 이를 읽고 이해하는 데 시간이 걸릴 것이라고 설명했습니다. 어떤 새로운 아이디어로 난제를 풀었는지 이해해야 그 방법을 다른 문제에도 활용할 수 있겠죠. 그래서 지금 수학자들은 컴퓨터가 증명한 증명을 사람이 읽고 이해할 수 있는 글로 정리하고 있습니다. 컴퓨터 증명은 통과했지만, 클레이 수학연구소가 공식적으로 난제의 해결을 인정하기까지는 별도의 절차도 남아 있습니다.



7. 두 번째 반전, 인간의 증명을 검토한 AI

그럼 처음 소개한 마술로의 논문은 어떻게 됐을까요? 마술로는 AI의 도움 없이 12년 동안 연구해 리만 가설을 더 넓게 확장한 문제의 증명까지 시도했습니다. 그런데 원고가 공개된 지 약 8시간 만에 증명에 문제가 있다는 제보가 들어왔습니다. 문제점을 찾아내는 데에도 여러 AI 모델이 활용됐다고 합니다. 인간과 AI가 함께 작성한 증명은 컴퓨터 증명을 통과했고, 인간이 작성한 증명에서는 오히려 AI의 도움으로 오류 가능성을 찾아낸 겁니다. 마술로가 증명을 보완할 수 있을지는 더 지켜봐야 합니다. 하지만 이제는 인간이 썼느냐, AI가 썼느냐만으로 증명의 신뢰성을 판단할 수 없게 된 겁니다.



8. 충격에서 체념으로?

지난 9월 오픈AI가 나비에-스토크스 난제의 해법을 내놨을 때 수학계는 크게 술렁였습니다. 허준이 교수와 테런스 타오 등 필즈상 수상자 25명은 난제 해결 경쟁에 몰두하다 보면 수학을 이해한다는 학문 본연의 목적을 잃을 수 있다고 경고했습니다. 그런데 이번에 취재한 수학자들은 지난 9월보다는 분위기가 차분하다고 말합니다.



[현동훈 서울대 수리과학부 교수 : 한 번 충격을 엄청나게 먹고 비틀거리던 상황에서 이제 좀 놀라는 것은 좀 덜한 것 같습니다.]



30년 가까이 리만 가설을 연구한 기하서 연세대 교수는 이런 분위기를 '체념'이라고 표현했습니다.



[기하서 연세대 수학과 교수 : 체념. 체념입니다.]



과거에는 말을 몰아 사람과 물건을 나르는 기술만으로도 생계를 유지할 수 있었습니다. 그런데 자동차가 등장하면서 마부들은 설 자리를 잃었죠. 기 교수는 전통적인 수학자들도 비슷한 상황에 놓였다고 봤습니다. 인간이 아무리 노력해도 AI의 능력을 따라잡기는 어렵다고 평가했습니다.



[기하서 연세대 수학과 교수 : 수학자 역할은 저는 끝났다고 생각해요. 중장비로 이렇게 우리가 땅을 파잖아요. 휴먼하고 상대가 안 되잖아요. 200명 달려들어도 안 되잖아요, 이 중장비 하나로.]



AI의 증명을 검증하는 방법을 연구하는 현동훈 교수는 앞으로 수학자가 될 학생들이 걱정입니다.



[현동훈 서울대 수리과학부 교수 : 학생들이 수학자가 돼서 뭐 하나, 수학을 연구해서 뭐 하나 이런 생각도 할 수 있을 것 같아서….]



9. 우리 삶은 어떻게 달라질까

그렇다면 수학 난제를 풀어내는 AI의 능력이 우리 삶에는 어떤 변화를 가져올까요? 오픈AI가 최근 공개한 논문 가운데는 복잡한 계산을 더 효율적으로 하거나 한정된 자원을 효율적으로 배분하는 데 도움이 될 만한 연구도 있습니다. 다만 현 교수는 AI 기업들이 어떤 문제를 푸는 데 힘을 쏟고 있는지에 주목했습니다. 자사 AI의 성능을 과시하려고 수학 난제를 푸는 것이라면, 차라리 암 치료제 개발처럼 인류에 실질적으로 도움이 되는 연구에 그 능력을 활용하는 편이 더 낫지 않겠느냐는 겁니다. 지난 9월 허준이 교수는 인간 수학자에게 남은 중요한 역할로 새로운 질문을 던지는 일을 꼽았습니다. 기하서 교수는 그 역할마저 AI가 더 잘하게 될 것으로 내다봤습니다. 현동훈 교수의 생각은 조금 다릅니다.



[현동훈 서울대 수리과학부 교수 : 결국 중요한 일은 우리가 나아가야 될 방향을 정하는 건데 그 방향을 정하는 거는 사람이 해야 된다고 생각을 합니다.]



인간이 풀지 못한 문제를 AI가 풀고, 인간이 쓴 논문을 AI가 검토하고, AI가 찾아낸 답을 다시 인간이 공부하는 시대. 앞으로 우리가 마주할 변화는 수학에만 국한되지는 않을 겁니다 AI가 얼마나 어려운 문제를 풀 수 있느냐만큼이나 중요한 건, 그 능력을 이용해 우리가 어떤 문제를 풀어나갈 것인가 하는 질문 아닐까요?



(취재 : 최승훈, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 김시내, 영상편집 : 서병욱 이의선, 디자인 : 양혜민, 출처 : pictorx, 'JoyceMalik', 'Mirza Pašić',3d-retro, Pexels, X 'Mathelirium', 유튜브 'Source Code of Reality', 유튜브 'Clay Mathematics Institute', 미국 의회도서관(Library of Congress), 제작 : 디지털뉴스부)