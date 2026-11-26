▲ 중국 AI 기업 즈푸

미국 정부의 엔비디아 칩 원격 접속 차단과 미국 인공지능(AI) 기업들의 모델 '증류' 단속이 겹치면서 중국 AI 모델 개발이 정체·지연되고 있는 것으로 나타났습니다.로이터 통신은 중국 AI 개발사 즈푸(Z.ai)의 차기 플래그십 AI 모델 개발 일정이 늦어지고 있다고 사안에 정통한 소식통들을 인용해 26일(현지시간) 보도했습니다.즈푸는 당초 차기 모델인 'GLM-5.5'를 연내 출시할 계획이었으나, 미국의 새 컴퓨팅 규제 도입 이후 출시 시기가 내년 1분기 이후로 지연될 수 있다고 소식통들은 전했습니다.경쟁사인 중국의 문샷AI도 해외 데이터센터 접속이 차단될 경우 주요 AI 모델 출시 간격이 기존의 6개월에서 1년 이상으로 두 배가량 늘어날 수 있다고 내부적으로 예상하는 것으로 전해졌습니다.한 소식통은 문샷AI의 주력 모델 '키미 K4'의 출시가 내년 중반쯤으로 늦어질 수 있다고 전했습니다.IT 매체 디인포메이션도 중국 주요 AI 기업 연구원과 AI 훈련 데이터 스타트업 창업자, 투자자 등을 인터뷰해 최근 중국 AI 업계의 AI 모델 개발이 정체·지연되고 있다고 전했습니다.중국 주요 기술기업의 한 연구원은 "우리는 끝났다"며 자신과 동료 상당수가 AI 훈련 분야를 떠나 다른 일자리를 찾고 싶어 한다고 말했습니다.딥시크 내부에서는 미국 모델을 이용한 증류(다른 AI 모델의 출력으로 새 모델을 훈련하는 방식)가 완전히 막힐 경우 미국 최고 모델과의 격차가 현재 3∼6개월에서 9개월로 벌어질 수 있다는 추정이 나왔다고 한 소식통이 전했습니다.중국 기업들은 그동안 밀수나 해외 데이터센터 원격 접속으로 엔비디아의 최첨단 칩 '블랙웰'을 확보해 왔는데, 문샷AI는 인도네시아 데이터센터를 통한 1억5천만 달러(약 2천억 원) 규모의 블랙웰 접속 계약을 이미 철회했다고 소식통들이 전했습니다.중국 기업들은 자국산 칩으로 눈을 돌리고 있습니다.미니맥스의 옌쥔제 최고경영자(CEO)는 20일 전사 회의에서 화웨이·알리바바 칩 채택을 가속하겠다고 밝혔다고 한 직원이 전했습니다.알리바바의 에디 우 CEO는 19일 실적 발표에서 "이 모든 훈련을 떠받치는 것은 국산 칩이 될 것"이라고 말했습니다.다만 중국 최대 파운드리 중신궈지(SMIC)가 미국의 수출 제한으로 최상급 제조장비를 확보하지 못해 국산 칩 생산능력은 병목으로 남아 있습니다.미 상무부는 16일 중국 기업이 해외 데이터센터를 통해 엔비디아 첨단 칩을 원격으로 빌려 쓰는 길을 막는 규정을 발표했고, 이 규정은 19일 발효됐습니다.중국에 일정 규모 이상의 컴퓨팅을 제공하는 해외 데이터센터는 미 정부 라이선스를 받아야 하며, 기존 업체에는 90일의 유예기간이 주어집니다.규정은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 12일 사임한 뒤 나왔으며, 23일 황 CEO가 복귀한 뒤에도 효력이 유지되고 있습니다.이와 함께 앤트로픽과 오픈AI는 9월부터 증류 시도를 더 공격적으로 단속하고 있으며, 중국 기업과의 공방은 두더지 잡기, 술래잡기 게임처럼 이어지고 있다고 디인포메이션은 전했습니다.한 중국 AI 기업 연구원은 오픈AI의 GPT-6와 앤트로픽의 클로드 페이블 시리즈에 이전보다 강한 증류 방지 장치가 들어간 것으로 보인다며, 자연스럽게 읽히지만 통계적으로 덜 쓰이는 단어를 골라 응답에 '지문' 같은 흔적을 남기는 방식 등이 있다고 말했습니다.중국 개발자들은 미국 모델이 증류가 의심되는 질문을 받으면 답변 깊이를 줄이거나 더 약한 모델로 요청을 돌리고, 일부 오픈AI 모델은 한 계정이 한 시간에 질문을 너무 많이 보내면 품질이 낮은 답을 내놓는다고 전했습니다.중국 기업들은 증류 전담 내부 팀을 유지하며 새 방식을 실험하고 있는데, 한 직원에 따르면 같은 질문에 미국 모델과 자사 모델이 각각 답하게 한 뒤 미국 모델에 자사 모델의 답을 검토해 문제점과 수정안을 내도록 하는 과정을 되풀이해 품질을 끌어올리려 하고 있습니다.그럼에도 중국 AI 기업 직원들은 미국 최첨단 모델의 추론 과정을 온전히 드러내는 증류는 거의 불가능해지고 있다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)