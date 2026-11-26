▲ 김정은 국무위원장

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 방중 기간 김정은 북한 국무위원장과 만남에 의지를 보이며 '러브콜'을 보내던 사이 북한 동창리에서는 장거리 탄도미사일용 발사체 엔진 시험을 한 정황이 포착됐다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 25일(현지시간) 보도했습니다.NK뉴스는 북한 평안북도 철산군 동창리의 서해위성발사장 일대를 촬영한 상업위성 업체 플래닛랩스와 맥사의 위성사진을 분석해 이처럼 전했습니다.보도에 따르면 동창리 위성사진에는 지난 15일과 19일 사이 엔진시험장 부근에 지상분출시험이 이뤄졌음을 시사하는 초목 고사 현상이 관찰됐습니다.북한은 동창리 엔진시험장에서 최근 몇 년간 대륙간탄도미사일(ICBM)과 중거리탄도미사일(IRBM)용 고체연료 발사체 시험을 해왔는데, 그때마다 유사한 초목 고사 현상이 관찰된 바 있습니다.특히 15일 촬영된 위성사진에는 엔진시험장의 개폐식 가림막이 열려있고, 그 주변에 대형차량과 물체들이 놓인 것으로 비춰볼 때 시험용 로켓엔진을 설치하는 작업이 이뤄졌을 가능성이 있다고 NK뉴스는 분석했습니다.다만, 15일과 19일자 사진 사이 날짜에는 고해상도 사진이 없어 정확한 시험 시점은 특정하기 어렵다고 이 매체는 설명했습니다.NK뉴스는 "시험장 준비 정황과 초목이 고사한 사실은 엔진 시험이 실제로 진행됐음을 강하게 시사한다"면서도 북한이 기만작전을 펼쳤을 가능성도 배제할 수 없다고 평가했습니다.이번 시험은 지난 18∼19일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사 여부가 주목받았던 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 정상회담이 불발된 가운데 이뤄진 것으로 추정됩니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의 전후로 여러 차례 김 위원장과의 만남에 재차 관심을 표명했습니다.그러나 김 위원장은 트럼프 대통령의 러브콜에 결국 호응하지 않은 채 17∼18일 함경남도 리원군과 락원군의 양식장·온실농장과 함흥의 김정숙 해군대학 등지를 현지 지도하는 등 내부 경제·민생 현안에 집중하는 행보를 보였습니다.NK뉴스는 북한이 로켓엔진 시험 사실을 대외적으로 공표하지 않은 것에 대해 "만남을 기대한 트럼프 대통령을 난처하게 만들지 않으려는 의도로 해석될 수도 있다"라고 분석했습니다.동창리에는 서해위성발사장과 엔진시험장이 있습니다.북한은 2022년 이곳에 엔진시험장을 건설한 이후 ICBM이나 IRBM용 고체연료 엔진 시험을 최소 5차례 이상 한 바 있습니다.